Ντόναλντ Τραμπ: Συνεχίζει την επίθεση του στον Πάπα Λέοντα ΙΔ’

Ο Ντόναλντ Τραμπ ενέτεινε την κριτική του προς τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄, λέγοντας ότι η αντίθεση του ποντίφικα ήταν «λάθος».

Ο Τραμπ χαρακτήρισε για άλλη μια φορά τον πάπα ως «αδύναμο στο έγκλημα», επαναλαμβάνοντας την κριτική που είχε κάνει σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία τον αποκάλεσε επίσης «απαίσιο για την εξωτερική πολιτική».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα σχόλια αυτά έρχονται μετά τη δήλωση του Πάπα Λέοντα ότι οι εκκλήσεις του Βατικανού για ειρήνη και συμφιλίωση έχουν τις ρίζες τους στο Ευαγγέλιο, προσθέτοντας ότι δεν φοβάται την κυβέρνηση Τραμπ.