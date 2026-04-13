Επίθεση Τραμπ στον πάπα Λέοντα: “Εξυπηρετεί την ριζοσπαστική Αριστερά” – Εμφανίστηκε ως… Ιησούς

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε σε δηκτικό τόνο σε δημοσιογράφους χθες Κυριακή ότι δεν είναι ακριβώς «μέγας θαυμαστής» του πάπα Λέοντα ΙΔ΄ -μια ημέρα έπειτα από σφοδρή αντιπολεμική παρέμβαση του αμερικανού προκαθημένου της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας-, αφού μερικές ώρες νωρίτερα του επιτέθηκε φραστικά μέσω Truth Social.

«Δεν είμαι μέγας θαυμαστής του», δήλωσε ο ρεπουμπλικάνος σε δημοσιογράφους στην αεροπορική βάση Άντριους, στο Μέριλαντ, προσάπτοντάς του πως είναι «υπερβολικά φιλελεύθερος» (σ.σ. ο όρος που χρησιμοποίησε ο αμερικανός πρόεδρος παραπέμπει γενικά στους δημοκρατικούς) και «δεν πιστεύει στον αγώνα εναντίον της εγκληματικότητας».

Πρόσαψε ακόμη στον πάπα πως νομίζει ότι δεν τρέχει τίποτα αν το Ιράν «αποκτήσει πυρηνικό όπλο», αντιδρώντας στις επικρίσεις του για την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στην Ισλαμική Δημοκρατία την 28η Φεβρουαρίου, το έναυσμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Λίγο νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσιοποιούσε στο Truth Social μακροσκελή ανάρτηση εναντίον του πάπα, προσάπτοντάς του φύρδην μίγδην πως υποστηρίζει το υποτιθέμενο πρόγραμμα απόκτησης πυρηνικών εξοπλισμών του Ιράν, ότι εναντιώθηκε στην αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα τον Ιανουάριο και ότι συναντήθηκε με συμπαθούντες του δημοκρατικού πρώην προέδρου Μπαράκ Ομπάμα — μεταξύ άλλων.

«Δεν θέλω έναν πάπα που επικρίνει τον πρόεδρο των ΗΠΑ, διότι κάνω αυτό ακριβώς για το οποίο εκλέχτηκα, με συντριπτική πλειοψηφία, δηλαδή μειώνω την εγκληματικότητα σε ιστορικό χαμηλό και δημιουργώ το σπουδαιότερο χρηματιστήριο στην ιστορία», τόνισε ο αμερικανός πρόεδρος.

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ για τον Πάπα:

«Ο Πάπας Λέων είναι ΑΔΥΝΑΜΟΣ στο Έγκλημα και απαίσιος στην Εξωτερική Πολιτική. Μιλά για τον “φόβο” της κυβέρνησης Τραμπ, αλλά δεν αναφέρει τον ΦΟΒΟ που είχε η Καθολική Εκκλησία, και όλες οι άλλες χριστιανικές οργανώσεις, κατά τη διάρκεια του COVID, όταν συνελάμβαναν ιερείς, πάστορες και όλους τους υπόλοιπους επειδή τελούσαν λειτουργίες, ακόμη κι όταν βρίσκονταν σε εξωτερικούς χώρους και κρατούσαν αποστάσεις δέκα ή ακόμη και είκοσι ποδιών.

Μου αρέσει πολύ περισσότερο ο αδελφός του, ο Λούις, απ’ ό,τι ο ίδιος, γιατί ο Λούις είναι απόλυτα MAGA. Καταλαβαίνει την κατάσταση, ενώ ο Λέων όχι! Δεν θέλω έναν Πάπα που θεωρεί ότι είναι εντάξει το Ιράν να έχει πυρηνικό όπλο. Δεν θέλω έναν Πάπα που θεωρεί απαράδεκτο το ότι η Αμερική επιτέθηκε στη Βενεζουέλα, μια χώρα που έστελνε τεράστιες ποσότητες ναρκωτικών στις Ηνωμένες Πολιτείες και, ακόμη χειρότερα, άδειαζε τις φυλακές της — συμπεριλαμβανομένων δολοφόνων, εμπόρων ναρκωτικών και εγκληματιών — στέλνοντάς τους στη χώρα μας.

Και δεν θέλω έναν Πάπα που επικρίνει τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών επειδή κάνω ακριβώς αυτό για το οποίο εκλέχθηκα, με συντριπτική νίκη, να πετυχαίνω ιστορικά χαμηλά επίπεδα εγκληματικότητας και να δημιουργώ τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αγορά στην Ιστορία.

Ο Λέων θα έπρεπε να είναι ευγνώμων, γιατί, όπως όλοι γνωρίζουν, αποτέλεσε μεγάλη έκπληξη. Δεν βρισκόταν σε καμία λίστα για τη θέση του Πάπα και τοποθετήθηκε εκεί από την Εκκλησία επειδή ήταν Αμερικανός και πίστεψαν ότι αυτός θα ήταν ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπιστεί ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ. Αν δεν βρισκόμουν στον Λευκό Οίκο, ο Λέων δεν θα ήταν στο Βατικανό.

Δυστυχώς, ο Λέων είναι αδύναμος στο έγκλημα, αδύναμος στα πυρηνικά όπλα, κάτι που δεν μου αρέσει καθόλου, ούτε και το γεγονός ότι συναντά υποστηρικτές του Ομπάμα, όπως ο Ντέιβιντ Άξελροντ, ένας ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΟΣ της Αριστεράς, που ήταν από εκείνους που ήθελαν να συλλαμβάνονται οι πιστοί και οι κληρικοί.

Ο Λέων πρέπει να συνέλθει ως Πάπας, να χρησιμοποιήσει κοινή λογική, να σταματήσει να εξυπηρετεί τη Ριζοσπαστική Αριστερά και να επικεντρωθεί στο να είναι ένας σπουδαίος Πάπας, όχι πολιτικός. Αυτό τον βλάπτει πολύ και, το σημαντικότερο, βλάπτει την Καθολική Εκκλησία!

Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ»

Ο ρεπουμπλικάνος σχεδόν ταυτόχρονα ανέβασε εικόνα δημιουργημένη από κάποιο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης στην οποία παρουσιάζεται, με λευκή και κόκκινη τήβεννο, να βάζει το χέρι στο μέτωπο αρρώστου, κλινήρη στο νοσοκομείο, πλαισιωμένος από ανθρώπους που προσεύχονται ή κάτι προσμένουν, και στο φόντο αμερικανική σημαία, το Άγαλμα της Ελευθερίας, καταδιωκτικά, αετούς και άλλες μορφές.

Ο Λέων Ιδ΄, στην πιο έντονη παρέμβασή του από το ξέσπασμα πολέμων σε όλο τον κόσμο, ειδικά στη Μέση Ανατολή, έκρινε προχθές Σάββατο ότι η θρησκευτική πίστη είναι απαραίτητη «για να αντιμετωπίσουμε μαζί αυτή τη δραματική στιγμή της ιστορίας».

«Φτάνει πια η ειδωλολατρία του Εγώ και του χρήματος! Φτάνουν πια οι επιδείξεις δύναμης! Φτάνει πια ο πόλεμος! Η αληθινή δύναμη εκδηλώνεται όταν υπηρετούμε τη ζωή», είπε ο αμερικανός προκαθήμενος της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας κατά τη διάρκεια αγρυπνίας και προσευχής για την ειρήνη στη βασιλική του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη.

Απευθυνόμενος στους «ηγέτες», ο πάπας Λέων είπε ακόμη πως «είναι καιρός» να εγγυηθούν την «ειρήνη», να «καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου και της μεσολάβησης, όχι στο τραπέζι όπου σχεδιάζεται επανεξοπλισμός ή αποφασίζονται φονικές ενέργειες».

Φρόντισε, όπως και στο παρελθόν, να μην αναφερθεί ονομαστικά σε κανέναν πολιτικό, ούτε σε κάποια χώρα συγκεκριμένα.

Αφότου αναδείχθηκε στο αξίωμα τον Μάιο του 2025, ο πάπας, γεννημένος στο Σικάγο, έχει πάρει σαφώς θέση εναντίον ορισμένων αποφάσεων της κυβέρνησης Τραμπ, διατηρώντας μολαταύτα ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας.