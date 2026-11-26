Στην εγκληματικότητα, την ενδοοικογενειακή βία, την αστυνομική δράση και τις πρόσφατες υποθέσεις εξιχνίασης οργανωμένου εγκλήματος αναφέρθηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN. Σχετικά με την υπόθεση απάτης σε βάρος του Δημοσίου που εξιχνίασε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, ο υπουργός τόνισε ότι αποτελεί υποχρέωση των υπηρεσιών να διερευνούν τέτοιες υποθέσεις, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι, με αφορμή τη συγκεκριμένη υπόθεση, θα περιοριστούν αντίστοιχες παθογένειες. Παράλληλα, επισήμανε ότι οι υπάλληλοι που μετακινούνται για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών λαμβάνουν καλή αμοιβή, κάτι που, όπως είπε, είναι δίκαιο, καθώς εγκαταλείπουν τις οικογένειές τους και μεταβαίνουν σε άλλες περιοχές.

Αναφερόμενος στη δράση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, υπογράμμισε ότι στους 25 μήνες λειτουργίας της έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 2.000 συλλήψεις, ενώ περισσότερα από 800 άτομα βρίσκονται στη φυλακή και έχουν εξαρθρωθεί πάνω από 200 εγκληματικές οργανώσεις. Για τις δύο πρόσφατες μεγάλες υποθέσεις σημείωσε ότι οι έρευνες διήρκεσαν ενάμιση χρόνο και πραγματοποιήθηκαν με τη συνδρομή εισαγγελικών αρχών, πραγματογνωμόνων και οικονομολόγων.

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Πρόσθεσε, επίσης, ότι υπάρχουν και άλλες υποθέσεις που βρίσκονται υπό διερεύνηση, η εξέλιξη των οποίων εξαρτάται από την ύπαρξη δικονομικών αποδείξεων και την τήρηση των νόμιμων εγγυήσεων. Για την εγκληματικότητα στο κέντρο της Αθήνας, ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε ότι στον Άγιο Παντελεήμονα υπάρχει καθημερινή παρουσία του Τμήματος Εκβιαστών της ΔΑΟΕ, της ομάδας ΔΙΑΣ και άλλων αστυνομικών δυνάμεων. Όπως είπε, εδώ και έναν μήνα έχουν εγκατασταθεί στις πλατείες ένστολες δυνάμεις από το πρωί έως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Παράλληλα, υποστήριξε ότι ορισμένες περιοχές, όπως η Κυψέλη, έχουν καθαρίσει εντελώς, ενώ υπογράμμισε ότι «δεν θα αφήσουμε σε καμία περίπτωση να κυριαρχήσει είτε το έγκλημα, από τη μια πλευρά, είτε η ακροδεξιά ρητορική και παρουσία, από την άλλη πλευρά».

Σχετικά με την ενδοοικογενειακή βία, ο υπουργός αναφέρθηκε στη λειτουργία νέου Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας στον Άγιο Παντελεήμονα, το οποίο αποτελεί ένα από τα τρία νέα γραφεία που λειτουργούν στην Αττική, μαζί με εκείνα της Κηφισιάς και της Νίκαιας. Υπογράμμισε ότι σε όλη τη χώρα λειτουργούν πλέον 66 γραφεία, στελεχωμένα με εκπαιδευμένους αστυνομικούς, τα οποία υποδέχονται τα θύματα και τα παιδιά τους. Παράλληλα, ανέφερε ότι καταγράφονται περίπου 100 καταγγελίες καθημερινά, ενώ φέτος έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 12.000 συλλήψεις και περίπου 600 άτομα βρίσκονται στη φυλακή, προφυλακισμένα ή καταδικασμένα.

Τόνισε ακόμη ότι οι γιατροί είναι υποχρεωμένοι να παραπέμπουν στον εισαγγελέα περιστατικά στα οποία υπάρχουν ενδείξεις ότι τραύματα γυναίκας ενδέχεται να προέρχονται από κακοποίηση, καθώς το συγκεκριμένο αδίκημα διώκεται πλέον αυτεπαγγέλτως. Τέλος, σχετικά με τα περιστατικά αστυνομικής βίας, ο κ. Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε στο περιστατικό κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων για την επέτειο του Πολυτεχνείου, σημειώνοντας ότι ο αστυνομικός που άσκησε παράνομη βία έχει απομακρυνθεί από την υπηρεσία του και έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος του. Όπως πρόσθεσε, η έρευνα βρίσκεται στον Συνήγορο του Πολίτη, ενώ αντίστοιχη διαδικασία ακολουθείται και για το περιστατικό με τη χρήση δακρυγόνου μέσα στο Μετρό. Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει καμία ανοχή στην παράνομη βία.