Τουρκία: Διπλή τραγωδία στην Αττάλεια – 16 νεκροί και 30 τραυματίες σε δύο τροχαία

Δύο τροχαία δυστυχήματα στην Αττάλεια, τη μεγάλη τουριστική πόλη στη νότια Τουρκία, άφησαν πίσω τους 16 νεκρούς και 30 τραυματίες.

Το πρώτο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (01/02), όταν ένα λεωφορείο, που μετέφερε 34 επιβάτες από τη Ραιδεστό προς την Αττάλεια, βγήκε εκτός πορείας και ανατράπηκε σε βρεγμένο και ολισθηρό δρόμο. Η ομίχλη έκανε την κατάσταση ακόμη πιο επικίνδυνη, και σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Αττάλειας, Χουλουσί Σαχίν, το όχημα κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα σε σημείο όπου απαιτείται χαμηλή ταχύτητα.

Αρχικά αναφέρθηκαν οκτώ νεκροί, αλλά μετά το θάνατο του οδηγού, ο απολογισμός ανήλθε στους 9. Επιπλέον, 25 άτομα τραυματίστηκαν, με αρκετούς να βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση. Οι προσπάθειες διάσωσης και παροχής βοήθειας συνεχίζονται.

Οι τουρκικές αρχές ερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος, ενώ παράλληλα το δεύτερο τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή συνεχίζει να συγκλονίζει την κοινή γνώμη.

«Υπήρχε επίσης ομίχλη. Πρόκειται για μια διασταύρωση όπου δεν πρέπει να πηγαίνεις γρήγορα, αλλά φαίνεται πως το λεωφορείο μπήκε με μεγάλη ταχύτητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

📌Antalya'da otobüs devrildi: 9 ölü.



Devrilen otobüste yaralanan 25 kişi hastaneye kaldırıldı. pic.twitter.com/GXY25hdrbM— Habertürk TV (@HaberturkTV) February 1, 2026

Από τους 25 τραυματίες, επτά είναι σε σοβαρή κατάσταση, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί αν υπάρχουν ξένοι πολίτες μεταξύ των θυμάτων.

Επιπλέον, στο Μπουρντούρ, στον αυτοκινητόδρομο Αττάλεια-Ισπάρτα, σημειώθηκε ένα δεύτερο τροχαίο δυστύχημα, στο οποίο επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο DHA.

1 şubat yeni bir ay derken ayın ilk günü kaza haberleri peş peşe geldi

Bir kaza haberi de Burdur'dan.

İki araç kafa kafaya çarpıştı.

6 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralı.😢 #Burdur #Antalya #kaza pic.twitter.com/KgcAoSzBiX ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ February 1, 2026

Η Αττάλεια είναι παραθαλάσσιο θέρετρο στη Μεσόγειο και δέχεται τουρίστες όλο τον χρόνο.