Τουρκία: Διπλή τραγωδία στην Αττάλεια – 16 νεκροί και 30 τραυματίες σε δύο τροχαία

Οι τουρκικές αρχές συνεχίζουν να ερευνούν τα αίτια των δυστυχημάτων

Πηγή: Χ
Δύο τροχαία δυστυχήματα στην Αττάλεια, τη μεγάλη τουριστική πόλη στη νότια Τουρκία, άφησαν πίσω τους 16 νεκρούς και 30 τραυματίες.

Το πρώτο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (01/02), όταν ένα λεωφορείο, που μετέφερε 34 επιβάτες από τη Ραιδεστό προς την Αττάλεια, βγήκε εκτός πορείας και ανατράπηκε σε βρεγμένο και ολισθηρό δρόμο. Η ομίχλη έκανε την κατάσταση ακόμη πιο επικίνδυνη, και σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Αττάλειας, Χουλουσί Σαχίν, το όχημα κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα σε σημείο όπου απαιτείται χαμηλή ταχύτητα.

Αρχικά αναφέρθηκαν οκτώ νεκροί, αλλά μετά το θάνατο του οδηγού, ο απολογισμός ανήλθε στους 9. Επιπλέον, 25 άτομα τραυματίστηκαν, με αρκετούς να βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση. Οι προσπάθειες διάσωσης και παροχής βοήθειας συνεχίζονται.

Οι τουρκικές αρχές ερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος, ενώ παράλληλα το δεύτερο τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή συνεχίζει να συγκλονίζει την κοινή γνώμη.

«Υπήρχε επίσης ομίχλη. Πρόκειται για μια διασταύρωση όπου δεν πρέπει να πηγαίνεις γρήγορα, αλλά φαίνεται πως το λεωφορείο μπήκε με μεγάλη ταχύτητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από τους 25 τραυματίες, επτά είναι σε σοβαρή κατάσταση, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί αν υπάρχουν ξένοι πολίτες μεταξύ των θυμάτων.

Επιπλέον, στο Μπουρντούρ, στον αυτοκινητόδρομο Αττάλεια-Ισπάρτα, σημειώθηκε ένα δεύτερο τροχαίο δυστύχημα, στο οποίο επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο DHA.

Η Αττάλεια είναι παραθαλάσσιο θέρετρο στη Μεσόγειο και δέχεται τουρίστες όλο τον χρόνο.

