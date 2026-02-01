Διπλή τραγωδία στην Τουρκία: 14 νεκροί και 32 τραυματίες σε δύο τροχαία δυστυχήματα στην Αττάλεια (Εικόνες & Βίντεο)

Δεκατέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 32 τραυματίστηκαν σε δύο σοβαρά τροχαία δυστυχήματα που σημειώθηκαν με διαφορά λίγης ώρας στην Αττάλεια, της νότιας Τουρκίας.

Το πρώτο δυστύχημα συνέβη το πρωί της Κυριακής, όταν λεωφορείο που κινούνταν σε περιφερειακό δρόμο της περιοχής εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χαντάκι.

Όπως δήλωσε σε δημοσιογράφους ο κυβερνήτης της περιοχής, Χουλουσί Σαχίν, οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και 26 τραυματίστηκαν, ενώ όλοι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής. Δεν διευκρίνισε εάν μεταξύ των επιβατών υπήρχαν αλλοδαποί. https://t.co/WTNVEf915B https://t.co/CQeaN0r2ju— Haber Filesi (@haberfilesi) February 1, 2026

Σύμφωνα με τις αρχές, το λεωφορείο μετέφερε 34 επιβάτες και εκτελούσε δρομολόγιο από τη Ραιδεστό (Τεκίρνταγ) προς την Αττάλεια. Το όχημα ανατράπηκε στις 10:20 τοπική ώρα (09:20 ώρα Ελλάδας) σε επαρχιακό δρόμο, ο οποίος είχε καταστεί ιδιαίτερα ολισθηρός λόγω βροχόπτωσης.

Όπως ανέφερε ο κυβερνήτης, στην περιοχή επικρατούσε και ομίχλη, ενώ πρόκειται για διασταύρωση όπου απαιτείται χαμηλή ταχύτητα, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για υπερβολική ταχύτητα του λεωφορείου. Ορισμένοι από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.