Τουρκία: Φρικτό τροχαίο με εννέα νεκρούς και 26 τραυματίες από ανατροπή λεωφορείου στην Αττάλεια- Δείτε εικόνες από το σημείο

Εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν συνολικά και 26 τραυματίστηκαν σε δυστύχημα με λεωφορείο στην Αττάλεια, μεγάλη τουριστική πόλη στη νότια Τουρκία, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της Αττάλειας.

«Οκτώ από τους συμπολίτες μας έχασαν τη ζωή τους και 26 τραυματίστηκαν. Οι τραυματίες διακομίστηκαν στα νοσοκομεία της περιοχής», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο κυβερνήτης Χουλουσί Σαχίν, χωρίς να διευκρινίσει αν ξένοι πολίτες βρίσκονται μεταξύ των εμπλεκομένων στο δυστύχημα.

Το λεωφορείο, που μετέφερε 34 επιβάτες από τη Ραιδεστό (Τεκίρνταγ) προς την Αττάλεια, ανατράπηκε σήμερα το πρωί στις 10:20 (09:20 ώρα Ελλάδος) σε αυτοκινητόδρομο που έγινε ολισθηρός λόγω της βροχής, διευκρίνισε ο κυβερνήτης. Antalya Döşemealtı'nda devrilip şarampole yuvarlanan otobüsten ilk görüntüler:pic.twitter.com/H3tL5Tob1g February 1, 2026

«Υπήρχε επίσης ομίχλη. Πρόκειται για μια διασταύρωση όπου δεν πρέπει να πηγαίνεις γρήγορα, αλλά φαίνεται πως το λεωφορείο μπήκε με μεγάλη ταχύτητα», πρόσθεσε.

Λίγο αργότερα έγινε γνωστό ότι ο αριθμός των νεκρών ανέβηκε στους εννέα.

Ένας αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας και δύο εισαγγελείς έχουν οριστεί για την διερεύνηση των συνθηκών του πολύνεκρου δυστυχήματος στην Αττάλεια, όπως ανακοίνωσε ο Τούρκος υπουργός Δικαιοσύνης, Γιλμάζ Τούντς.

Σε δήλωσή του, ο κ. Τούντς εξέφρασε τα θερμά του συλλυπητήρια στις οικογένειες των οκτώ πολιτών που έχασαν τη ζωή τους και των 26 που τραυματίστηκαν στο τραγικό δυστύχημα με λεωφορείο στην Αττάλεια, επισημαίνοντας ότι το γεγονός προκάλεσε βαθιά θλίψη σε ολόκληρη τη χώρα. Παράλληλα, ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες που νοσηλεύονται.

Ο υπουργός τόνισε ότι έχει ξεκινήσει δικαστική έρευνα από την Εισαγγελία της Αττάλειας και ότι η υπόθεση έχει ανατεθεί στον αναπληρωτή γενικό εισαγγελέα και στους δύο δημόσιους εισαγγελείς, οι οποίοι διεξάγουν τη διαδικασία με σχολαστικότητα.