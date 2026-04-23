Τουρκία: Ανακαλύφθηκε άγαλμα της Αθηνάς ύψους 2 μέτρων στην Λαοδικεία (Βίντεο)

Στην ανακάλυψη ενός αγάλματος της Αθηνάς ύψους 2 μέτρων στην Λαοδικεία προχώρησαν οι Αρχές της Τουρκίας όπως έγινε και επίσημα γνωστό.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας Mehmet Ersoy «Ένα νέο εύρημα ήρθε στο φως στην αρχαία πόλη.

Οι εργασίες που διεξάγουμε στο Δυτικό Θέατρο της Λαοδίκειας συνεχίζουν να φέρνουν στην επιφάνεια τα ίχνη του παρελθόντος.

Στο κτίριο της σκηνής, ανακαλύψαμε ένα άγαλμα της Αθηνάς, κατασκευασμένο από λευκό μάρμαρο, ύψους περίπου 2 μέτρων.

Ενώ το οικοδόμημα αυτό, το οποίο φιλοξένησε αφηγήσεις των ομηρικών επών, αποκαλύπτει πως αποτελούσε το κέντρο της πολιτιστικής έκφρασης κατά την αρχαιότητα, το εύρημα αντικατοπτρίζει το κλασικό ύφος της περιόδου του Αυγούστου και ξεχωρίζει για την υψηλή καλλιτεχνική του ποιότητα.

Με το όραμά μας “Κληρονομιά για το Μέλλον”, συνεχίζουμε να προστατεύουμε και να μεταφέρουμε αυτή τη μοναδική κληρονομιά στο αύριο».