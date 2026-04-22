Τουρκία: Συνετρίβη μεταγωγικό στρατιωτικό ελικόπτερο CH-47 στην Άγκυρα – 5 τραυματίες

Μεταγωγικό ελικόπτερο των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, τύπου CH-47, συνετρίβη στην περιοχή Τεμέλι της Άγκυρας στην Τουρκία, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης.

Τα τουρκικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για πέντε τραυματίες, ωστόσο τα αιτία του ατυχήματος παραμένουν άγνωστα και θα διαπιστωθούν μετά την έρευνα που θα διεξαχθεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

#SONDAKİKA – "CH47 helikopterimiz kaza kırıma uğradı"



“Ένα βαρύ μεταγωγικό ελικόπτερο CH-47 που ανήκε στη Διοίκηση Αεροπορίας Στρατού μας συνετρίβη για άγνωστη αιτία κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης στην περιοχή Τεμέλι της Άγκυρας. Η αιτία της συντριβής θα καθοριστεί μετά από λεπτομερή έρευνα” ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Πολεμική Αεροπορία της Τουρκίας, σύμφωνα με το CNN Turk.

Η ανακοίνωση αναφέρει επίσης πως “δεν υπάρχουν θύματα του προσωπικού μας”, ωστόσο σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έχουν τραυματιστεί πέντε άτομα.