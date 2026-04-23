Λίβανος: Ισραηλινή επιδρομή με τρεις νεκρούς ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας

Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σκότωσε τρεις ανθρώπους στην πόλη Choukine του νότιου Λιβάνου, κοντά στη Nabatieh, ανακοίνωσε την Πέμπτη το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, από βομβαρδισμούς πυροβολικού τραυματίστηκαν δύο ακόμη άτομα, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού, στην κοντινή πόλη Γιατέρ στο Μπιντ Τζμπάιλ.

Οι ΗΠΑ θα φιλοξενήσουν μια δεύτερη συνάντηση μεταξύ Λιβανέζων και Ισραηλινών απεσταλμένων την Πέμπτη, με τη Βηρυτό να επιδιώκει παράταση της εκεχειρίας με το Ισραήλ.

Η εκεχειρία έχει οδηγήσει σε σημαντική μείωση της βίας, αλλά οι ισραηλινές επιθέσεις συνεχίστηκαν στο νότιο Λίβανο.