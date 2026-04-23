Η τεχνητή νοημοσύνη εισέρχεται οργανωμένα στη λειτουργία του ελληνικού Δημοσίου

Η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στη λειτουργία του ελληνικού Δημοσίου βρέθηκε στο επίκεντρο ειδικής συζήτησης στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ Δελφών 2026, με τη συμμετοχή κυβερνητικών στελεχών, εκπροσώπων φορέων και στελεχών της αγοράς τεχνολογίας, οι οποίοι ανέδειξαν τις δυνατότητες, αλλά και τις προϋποθέσεις για τον διοικητικό μετασχηματισμό της χώρας.

Κοινός παρονομαστής των παρεμβάσεων, τις οποίες συντόνιζε η δημοσιογράφος Γεωργία Σαδανά, ήταν ότι η τεχνητή νοημοσύνη εισέρχεται πλέον οργανωμένα στη λειτουργία του ελληνικού Δημοσίου, με αιχμή την απλούστευση διαδικασιών, τη βελτίωση της παραγωγικότητας, την καλύτερη αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού και την αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τον πολίτη.

Η υφυπουργός Εσωτερικών Βιβή Χαραλαμπογιάννη χαρακτήρισε το ψηφιακό Δημόσιο εθνική πρόκληση και άμεση ανάγκη, επισημαίνοντας ότι σχεδιάζεται η μετατροπή της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης σε «living lab», όπου θα αξιολογηθούν οι 4.200 διοικητικές διαδικασίες με στόχο την πιλοτική εφαρμογή εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης. Όπως ανέφερε, βασικές επιδιώξεις είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών, η μείωση του διοικητικού φόρτου και η αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των πολιτών. Παράλληλα, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση των δημοσίων υπαλλήλων, σημειώνοντας ότι ο ανθρώπινος παράγοντας παραμένει το κλειδί κάθε μεταρρύθμισης.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο γενικός γραμματέας Δημόσιας Διοίκησης Φουστανάκης αναφέρθηκε στη μάχη κατά της γραφειοκρατίας και στην ανάγκη ένα μεγάλο διοικητικό σύστημα, όπως το ελληνικό Δημόσιο, να αποκτήσει μεγαλύτερη ταχύτητα και ευελιξία. Όπως σημείωσε, η αξιοποίηση πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης δίνει τη δυνατότητα για ουσιαστικές παρεμβάσεις, ενώ το κράτος οφείλει να λειτουργεί με επίκεντρο τις ανάγκες των πολιτών και της οικονομίας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην προσέλκυση νέων στελεχών, ειδικά σε τομείς όπως η πληροφορική και η μηχανική.

Παραδείγματα ήδη εφαρμοσμένων λύσεων παρουσίασαν στελέχη που συμμετέχουν σε έργα ψηφιακού μετασχηματισμού. Ο Φώτης Μπενέκος από την Expertise France περιέγραψε την ανάπτυξη εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για τη στοχοθεσία και την αξιολόγηση στο Δημόσιο. Όπως εξήγησε, η πρώτη εφαρμογή του νέου συστήματος ανέδειξε σημαντικές αδυναμίες στην ποιότητα των στόχων που καταγράφονταν από τις υπηρεσίες. Μέσω ειδικά εκπαιδευμένου συστήματος, το οποίο αναλύει στόχους σε φυσική γλώσσα και προτείνει βελτιώσεις, επιτεύχθηκε σημαντική αναβάθμιση της διαδικασίας, ενώ δημιουργήθηκε και chatbot που υποστηρίζει τα στελέχη στη διαμόρφωση ποιοτικότερων και μετρήσιμων στόχων.

Σημαντικά περιθώρια απλούστευσης διοικητικών διαδικασιών ανέδειξε και ο Μάριος Σκιαδάς, επίσης από την Expertise France, παρουσιάζοντας ανάλυση του μητρώου διαδικασιών «Μίτος». Όπως ανέφερε, από τις περίπου 16.000 εγγραφές δικαιολογητικών, η τεχνητή νοημοσύνη κατέδειξε ότι μεγάλο μέρος αφορά επαναλαμβανόμενες ή παρόμοιες απαιτήσεις. Σύμφωνα με τα ευρήματα, το 85% των δικαιολογητικών ζητούνται χωρίς αυτεπάγγελτη αναζήτηση, ενώ περίπου το 20% των διαδικασιών θα μπορούσε να απλοποιηθεί με κατάργηση περιττών εγγράφων. Η βασική κατεύθυνση, όπως σημειώθηκε, είναι η μετάβαση από τη λογική «φέρε μου χαρτιά» στη λογική «το κράτος ήδη γνωρίζει».

Στο πεδίο της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, ο Γιώργος Φράγκος από τη Deloitte παρουσίασε συστήματα που αξιοποιούν δεδομένα για τον προγραμματισμό στελέχωσης, την καταγραφή κενών θέσεων και την καλύτερη κατανομή προσωπικού. Όπως ανέφερε, η διασύνδεση με το HRMS και το ΑΣΕΠ επιτρέπει τη διαμόρφωση προτάσεων τόσο για νέες προσλήψεις όσο και για κινητικότητα υπαλλήλων, με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων. Παράλληλα, έκανε λόγο για νέα εργαλεία σταδιοδρομίας και ενίσχυσης του branding του Δημοσίου.

Στην επιβράβευση της απόδοσης εστίασε η Ευτυχία Κασελάκη από την EY Ελλάδος, η οποία αναφέρθηκε στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης για την αξιολόγηση έργων και τη σύνδεσή τους με μπόνους παραγωγικότητας. Όπως εξήγησε, αναπτύχθηκε πλαίσιο που εξετάζει αν ένα έργο συνδέεται με στρατηγικές προτεραιότητες, αν είναι υλοποιήσιμο και ποιο είναι το αποτύπωμά του στην καθημερινότητα των πολιτών. Από την επεξεργασία περισσότερων από 100.000 δεικτών προέκυψαν 6.000 δείκτες και 250 KPIs, με στόχο το μπόνους να λειτουργεί ως εργαλείο αλλαγής κουλτούρας και όχι απλώς ως οικονομική παροχή.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων. Ο Θεόδωρος Δαμιανίδης από τη Google ανέφερε ότι, στο πλαίσιο συνεργασίας με το υπουργείο Εσωτερικών, έχουν ήδη εκπαιδευτεί περίπου 36.000 δημόσιοι υπάλληλοι σε δεξιότητες τεχνητής νοημοσύνης, αριθμός που, όπως σημείωσε, κατατάσσει την Ελλάδα πρώτη στην Ευρώπη σε αντίστοιχο πρόγραμμα σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ Βασίλης Έξαρχος υπογράμμισε ότι η εξοικείωση των εργαζομένων με τις δυνατότητες του AI αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ευρύτερη υιοθέτησή του και κατέγραψε ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση από τους συμμετέχοντες στις σχετικές εκπαιδεύσεις.

Από την πλευρά της Microsoft, η Κατερίνα Σουρούνη σημείωσε ότι το ζητούμενο πλέον δεν είναι αν θα αξιοποιηθεί η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά πώς θα χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια και ταχύτητα, ώστε να παράγει δημόσια αξία. Αναφέρθηκε σε έργα όπως το myGov bot, το οποίο λειτουργεί σε 24ωρη βάση, καθώς και σε εφαρμογές στο Κτηματολόγιο και στην υγεία, όπου οι χρόνοι διεκπεραίωσης έχουν μειωθεί σημαντικά.

Την ανάγκη υπεύθυνης διακυβέρνησης της τεχνητής νοημοσύνης ανέδειξε ο ειδικός γραμματέας Τεχνητής Νοημοσύνης και Διακυβέρνησης Δεδομένων Βασίλης Καρκατζούνης. Όπως υπογράμμισε, στόχος δεν είναι η αντικατάσταση εργαζομένων, αλλά η αύξηση της παραγωγικότητας με τρόπο δίκαιο και ασφαλή. Έδωσε έμφαση στη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών, σημειώνοντας παράλληλα την ανάγκη αλλαγής κουλτούρας, ώστε το Δημόσιο να ενθαρρύνει περισσότερο τη δοκιμή και την καινοτομία.

Τέλος, ο Antony Skenter, διευθύνων σύμβουλος της Aevori, παρουσίασε το νέο έργο με το ΑΣΕΠ, μέσω του οποίου οι πολίτες μπορούν να αναζητούν με χρήση τεχνητής νοημοσύνης πληροφορίες για προκηρύξεις, θέσεις εργασίας και διαδικασίες πρόσληψης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, η αναζήτηση πληροφορίας γίνεται έως και 92% ταχύτερα σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους, ενώ δημιουργείται ένα νέο, συνεχώς διαθέσιμο κανάλι εξυπηρέτησης.