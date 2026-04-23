Κινηματογραφική καταδίωξη στο Φάληρο – Εμβόλισαν περιπολικό για να διαφύγουν τον έλεγχο

Μία επεισοδιακή καταδίωξη σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (23/04) στο Φάληρο, όταν ένα ΙΧ αυτοκίνητο δεν σταμάτησε στο σήμα της αστυνομίας για έλεγχο.

Γύρω στις 18:00 το απόγευμα σημειώθηκε το περιστατικό, στην οδό Ανδρέα Μουράτη στο Νέο Φάληρο, όπου η αστυνομία εντόπισε ένα ύποπτο αυτοκίνητο, όπου το έκανε σήμα να σταματήσει. Ωστόσο το όχημα δεν σταμάτησε και εκεί ξεκίνησε η καταδίωξη.

Μάλιστα, κατά την προσπάθεια του να ξεφύγει από τους αστυνομικούς, το όχημα εμβόλισε περιπολικό.

Έπειτα η ομάδα ΔΙΑΣ συνέχισε τις έρευνες για το αυτοκίνητο, μέχρι που στη συμβολή των οδών Ποσειδώνος και Ναϊάδων έχασε τα ίχνη του. Όπως αναφέρουν πληροφορίες του DEBATER, από το περιστατικό χτυπήθηκαν δύο σταθμευμένα οχήματα ΙΧ από τους δράστες.

Σημειώνεται ότι από το περιστατικό δεν τραυματίστηκε κάποιος αστυνομικός.