Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα;
Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Τουρκία: Άγριο ξύλο, μπουνιές και κλωτσιές στη βουλή κατά την ψήφιση του προϋπολογισμού (βίντεο)

Πώς ξέσπασαν τα επεισόδια

Τουρκία: Άγριο ξύλο, μπουνιές και κλωτσιές στη βουλή κατά την ψήφιση του προϋπολογισμού (βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Μεγάλη ένταση επικράτησε την τελευταία μέρα συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού στην Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας το βράδυ της Κυριακής 21/12.

Βουλευτές του κυβερνώντος Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AK) και της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), πιάστηκαν κυριολεκτικά στα χέρια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για περίπου δέκα λεπτά οι βουλευτές των δύο κομμάτων της Τουρκίας αντάλλασσαν μπουνιές και κλωτσιές, με αποτέλεσμα ο πρόεδρος της Βουλής, Νουμάν Κουρτουλμούς, να αναγκαστεί να διακόψει τη διαδικασία.

Σημειώνεται πως η ένταση ξέσπασε έπειτα από λεκτική αντιπαράθεση ανάμεσα στον βουλευτή Προύσας του κυβερνώντος κόμματος, Μουσταφά Βαράνκ, και τον αναπληρωτή επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του CHP, Γκιοκάν Γκιουνάιντιν.

Τελικά, η Βουλή ενέκρινε τον Κεντρικό Κυβερνητικό Προϋπολογισμό για το 2026 με 320 ψήφους υπέρ και 249 κατά.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ