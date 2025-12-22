Τουρκία: Άγριο ξύλο, μπουνιές και κλωτσιές στη βουλή κατά την ψήφιση του προϋπολογισμού (βίντεο)

Μεγάλη ένταση επικράτησε την τελευταία μέρα συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού στην Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας το βράδυ της Κυριακής 21/12.

Βουλευτές του κυβερνώντος Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AK) και της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), πιάστηκαν κυριολεκτικά στα χέρια.

Για περίπου δέκα λεπτά οι βουλευτές των δύο κομμάτων της Τουρκίας αντάλλασσαν μπουνιές και κλωτσιές, με αποτέλεσμα ο πρόεδρος της Βουλής, Νουμάν Κουρτουλμούς, να αναγκαστεί να διακόψει τη διαδικασία. 📹 Fists Fly in Turkey’s Parliament as Budget Vote Sparks Physical Clash pic.twitter.com/o67mhTzWrl— RT_India (@RT_India_news) December 22, 2025

Σημειώνεται πως η ένταση ξέσπασε έπειτα από λεκτική αντιπαράθεση ανάμεσα στον βουλευτή Προύσας του κυβερνώντος κόμματος, Μουσταφά Βαράνκ, και τον αναπληρωτή επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του CHP, Γκιοκάν Γκιουνάιντιν.

Τελικά, η Βουλή ενέκρινε τον Κεντρικό Κυβερνητικό Προϋπολογισμό για το 2026 με 320 ψήφους υπέρ και 249 κατά.