Στην «αντεπίθεση» ο Τραμπ: Απειλεί να επιβάλει διόδια στα Στενά του Ορμούζ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε απόψε ότι θα επιβάλει «αμερικανικά διόδια» στα Στενά του Ορμούζ, στην περίπτωση που αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν.

«Δεν θα υπάρχουν διόδια κατά την περίοδο των 60 ημερών της Κατάπαυσης του Πυρός (σ.σ. με το Ιράν) και δεν θα υπάρχουν διόδια αφού λήξει η περίοδος των 60 ημερών στα Στενά του Ορμούζ», είπε ο Τραμπ.

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«Εκτός και αν επιβληθούν από και υπέρ των ΗΠΑ, εφόσον η συμφωνία δεν ολοκληρωθεί, για την υπηρεσία που παρέχουν ως φύλακας άγγελος των χωρών της Μέσης Ανατολής, με σκοπό την αποπληρωμή του παρελθόντος, του σημερινού και του μελλοντικού κόστους», πρόσθεσε στην ανάρτησή του.

ΗΠΑ: «Παραμένουν ανοικτά τα Στενά του Ορμούζ»

Συνεχίζεται το διπλωματικό θρίλερ ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στα Στενά του Ορμούζ.

Ο αμερικανικός στρατός διέψευσε απόψε τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ, δηλώνοντας ότι αυτή η κρίσιμης σημασίας θαλάσσια δίοδος παραμένει ανοιχτή και ότι οι αμερικανικές δυνάμεις παρακολουθούν την κατάσταση για να διασφαλίσουν ότι αυτό θα συνεχιστεί.

«Το Ιράν δεν ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ», είπε στο πρακτορείο Reuters ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (Centcom), πλοίαρχος του Πολεμικού Ναυτικού Τιμ Χόκινς. «Η κυκλοφορία συνεχίζει να διεξάγεται κανονικά και οι αμερικανικές δυνάμεις παρακολουθούν την κατάσταση για να διασφαλίσουν ότι αυτό θα παραμείνει έτσι».

Νωρίτερα, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι κλείνουν τα Στενά και προειδοποίησαν τα πλοία να μην πλησιάζουν στην περιοχή, θέτοντας υπό νέα αμφισβήτηση το μέλλον της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης, η οποία είχε ως στόχο να ανοίξει τον δρόμο για εις βάθος ειρηνευτικές συνομιλίες.

Το ιρανικό πρακτορείο Mehr εξάλλου μετέδωσε δηλώσεις ενός συμβούλου του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Μοτζταμπά Χαμενεΐ ο οποίος φέρεται να δήλωσε ότι «αν συμφωνία μείνει στα χαρτιά, η ροή ενέργειας στη Μέση Ανατολή θα παραμείνει σταματημένη».

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Το Ιράν προειδοποιεί ότι το πρωτόκολλο συμφωνίας βρίσκεται σε κίνδυνο

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι το πρωτόκολλο συμφωνίας ανάμεσα στις δύο χώρες «θα κινδυνεύσει», αν δεν εφαρμοσθούν γρήγορα οι ρυθμίσεις του, την ώρα που ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις επιθέσεις στον νότιο Λίβανο.

«Η άλλη πλευρά οφείλει να λάβει τα αναγκαία μέτρα μόλις καταστεί δυνατόν, διαφορετικά το πρωτόκολλο συμφωνίας στο σύνολό του θα τεθεί σε κίνδυνο», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Εσμαΐλ Μπαγαΐ, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Irna.

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Το πρωτόκολλο συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν προβλέπει, μεταξύ των άλλων, την κατάπαυση των εχθροπραξιών στον Λίβανο.

Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε επίσης την διεξαγωγή αύριο «τεχνικών» αμερικανοϊρανικών συνομιλιών στην Ελβετία παρουσία εκπροσώπων του Πακιστάν και του Κατάρ.

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Οι ιρανοί διαπραγματευτές αναχώρησαν σήμερα για την Ελβετία, μετέδωσε από την πλευρά του ιρανικό κρατικό μέσο ενημέρωσης.

Το πρωτόκολλο συμφωνίας ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον προβλέπει την διεξαγωγή διαπραγματεύσεων διάρκειας 60 ημερών για την επίτευξης τελικής συμφωνίας. Οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.