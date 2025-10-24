To Βέλγιο εμπόδισε την ΕΕ να παρέχει δάνειο 140 δισ στην Ουκρανία – Ο λόγος του “παγώματος” και η διστακτικότητα της Ευρώπης

Την στάση του Βελγίου να μην συμφωνήσει σε παροχή δανείου ύψους 140. δισ. ευρώ προς την Ουκρανία αποκάλυψε σε άρθρο του το Politico.

Τα χρήματα θα προέρχονταν από δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία στην Ευρώπη, όπως μεταδίδει το γνωστό μέσο στον απόηχο της Συνόδου Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβούλιο. Το Βέλγιο —ένα από τα έξι ιδρυτικά μέλη της ΕΕ— κατάφερε να αποδυναμώσει σε μεγάλο βαθμό τη διατύπωση που δημοσιεύθηκε σε σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το αποτέλεσμα δεν κάνει τίποτα άλλο πέρα ​​από το να αναβάλει την απόφαση για το αν θα προχωρήσει το σχέδιο μέχρι την επόμενη συνάντηση των ηγετών. Και ανανεώνει τις ανησυχίες σχετικά με τη δέσμευση του μπλοκ απέναντι στην Ουκρανία. Ο Βέλγος πρωθυπουργός Μπαρτ ντε Βέβερ δέχεται πιέσεις στη χώρα του για το σχέδιο αυτό, καθώς – όπως υποστηρίζει – ενέχει τεράστιους οικονομικούς και νομικούς κινδύνους για το Βέλγιο, όπου φυλάσσονται τα περισσότερα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

Ο Βέλγος πρωθυπουργός Μπαρτ ντε Βέβερ δέχεται πιέσεις στη χώρα του για το σχέδιο αυτό, καθώς – όπως υποστηρίζει – ενέχει τεράστιους οικονομικούς και νομικούς κινδύνους για το Βέλγιο, όπου φυλάσσονται τα περισσότερα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία. Η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ δήλωσε στους ηγέτες ότι οι κίνδυνοι που σχετίζονται με το δάνειο είναι «διαχειρίσιμοι».

Το σχέδιο για τα περιουσιακά στοιχεία «δεν έχει θαφτεί», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν. «Μπορέσαμε να συζητήσουμε τεχνικές λεπτομέρειες». Δεν υπήρχαν άλλες επιλογές χρηματοδότησης στο τραπέζι για την βοήθεια προς την Ουκρανία, είπε.

Η Ευρώπη δείχνει ακόμη μία φορά την διστακτικότητας ως προς την απόλυτη στήριξη της Ουκρανίας λόγω των παλινωδιών του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ. Η Ευρώπη βαρύνεται με την υποστήριξη της Ουκρανίας λόγω της ασαφούς στάσης του Ντόναλντ Τραμπ ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης της εισβολής της Μόσχας, παρά τις κυρώσεις που επέβαλε αυτή την εβδομάδα στις δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας, όπως σημειώνει το Politico.

Η ενστάσεις του Βελγίου

Εάν «η Ρωσία μπορεί πράγματι να διεκδικήσει τα χρήματα για οποιονδήποτε λόγο… τα μετρητά πρέπει να είναι εκεί αμέσως», είπε ο Ντε Βέβερ, προσθέτοντας ότι τίθεται σε κίνδυνο «η εμπιστοσύνη σε ολόκληρο το χρηματοοικονομικό σύστημα της Ευρώπης». «Ποιος θα δώσει τις εγγυήσεις; Ρώτησα τους συναδέλφους μου: “Εσείς; Τα κράτη μέλη;”… Αυτό το ερώτημα δεν απαντήθηκε», ανέφερε ο Βέλγος πρωθυπουργός.

«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεσμεύεται να αντιμετωπίσει τις πιεστικές οικονομικές ανάγκες της Ουκρανίας για την περίοδο 2026-2027, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών και αμυντικών προσπαθειών της», ανέφεραν οι ηγέτες στα συμπεράσματά τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει, το συντομότερο δυνατό, επιλογές για οικονομική στήριξη βάσει αξιολόγησης των χρηματοδοτικών αναγκών της Ουκρανίας».