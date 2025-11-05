Το πρωτοσέλιδο του New York Post με τον Ζόραν Μαμντάνι να κρατάει σφυροδρέπανο μετά την ιστορική νίκη του (φωτογραφία)

Σαρωτική ήταν η νίκη του Δημοκρατικού, Ζόραν Μαμντάνι και “εχθρού” του Ντόναλντ Τραμπ, στις δημοτικές εκλογές της Νέας Υόρκης.

Ο Μαμντάνι είναι ο πρώτος σοσιαλιστής δήμαρχος της μεγαλούπολης, δηλώνοντας ότι έλαβε «εντολή για αλλαγή» και ουσιαστικά κήρυξε πόλεμο στον Ντόναλντ Τραμπ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα, ο Μαντάνι δήλωσε: «Νέα Υόρκη, απόψε δώσατε εντολή για αλλαγή, για ένα νέο είδος πολιτικής, για μια πόλη που μπορούμε να αντέξουμε οικονομικά και για μια κυβέρνηση που το αποδεικνύει στην πράξη».

«Φίλοι μου, ρίξαμε μια πολιτική δυναστεία», πρόσθεσε στην 20λεπτη ομιλία του. «Εύχομαι στον Άντριου Κουόμο τα καλύτερα στην προσωπική του ζωή – αλλά αυτή θα είναι η τελευταία φορά που αναφέρω το όνομά του».

Έπειτα, απευθυνόμενος στον Ντόναλντ Τραμπ, είπε: «Λοιπόν, Ντόναλντ Τραμπ, ξέρω ότι παρακολουθείς, και έχω 3 λέξεις για σένα: άνοιξε τον ήχο».

Ο Μαμντάνι, υποψήφιος των Δημοκρατικών, συγκέντρωσε 50,4% των ψήφων έναντι 42% του ανεξάρτητου υποψηφίου Άντριου Κουόμο, σύμφωνα με το εκλογικό συμβούλιο της πόλης, με το 98% των εκλογικών τμημάτων να έχουν καταμετρηθεί. Ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος Κέρτις Σλίγουα ήρθε τρίτος με μόλις 7,1%.

Ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της Νέας Υόρκης

Ο Μαμντάνι, γεννημένος στην Ουγκάντα, θα είναι ο πρώτος μουσουλμάνος, ο πρώτος Νοτιοασιάτης και ο πρώτος σοσιαλιστής δήμαρχος της Νέας Υόρκης, αλλά και ένας από τους νεαρότερους. Γιόρτασε τη νίκη του με ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έδειχνε τις πόρτες του μετρό να ανοίγουν και το μήνυμα: «Επόμενη στάση: Δημαρχείο».

Η πορεία του από «αουτσάιντερ» πολιτικός σε ανερχόμενο δήμαρχο βασίστηκε στην εμμονή του με το θέμα της οικονομικής προσιτότητας, παρά τις ανησυχίες για την ηλικία και την απειρία του, αλλά και για το σύνθημά του «φορολογήστε τους πλούσιους», που πολλοί επιχειρηματίες θεώρησαν επικίνδυνο για την πόλη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Μαμντάνι, περήφανο μέλος των Δημοκρατικών Σοσιαλιστών της Αμερικής, αντιμετώπισε επίσης ερωτήσεις για την στάση του κατά της αστυνομίας και κατηγορίες για αντισημιτισμό λόγω της σκληρής, μακρόχρονης κριτικής του στο Ισραήλ.

Η εκρηκτική του νίκη σφράγισε μια εκστρατεία που ανέδειξε βαθιές διαιρέσεις στο Δημοκρατικό Κόμμα και τράβηξε την προσοχή σε εθνικό επίπεδο, ακόμη και από τον Τραμπ -ο οποίος, την παραμονή των εκλογών, στήριξε τον Κουόμο και απείλησε να κόψει ομοσπονδιακή χρηματοδότηση στη Νέα Υόρκη αν κέρδιζε ο Μαμντάνι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι εκλογές προσέλκυσαν περίπου 2 εκατομμύρια ψηφοφόρους – το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής από το 1969, σύμφωνα με τα αρχικά στοιχεία, ενώ ήταν αρκετά ιδιαίτερες καθώς 3 πρόσωπα ήταν φαβορί για τη θέση του Δημάρχου.

Ο Μαμντάνι φαινόταν να εξασφαλίζει πάνω από 50% των ψήφων, δίνοντάς του το δικαίωμα να ισχυριστεί ότι έχει τη στήριξη της πλειοψηφίας των Νεοϋορκέζων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η νίκη του Μαντάνι προκάλεσε ανησυχία και σε εβραϊκούς κύκλους, οι οποίοι φοβούνται την εχθρική του στάση προς το Ισραήλ.

Το πρωτοσέλιδο του New York Post

«Οι Νεοϋορκέζοι μίλησαν… Κατανοούμε ότι οι ψηφοφόροι παρακινούνται από διαφορετικά ζητήματα, αλλά δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ότι ο νέος δήμαρχος έχει πεποιθήσεις που συγκρούονται με τις βαθύτερες αξίες της κοινότητάς μας», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ισχυρή οργάνωση UJA Federation, σύμφωνα με το New York Post.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Μαμντάνι, αντίθετα, επικεντρώθηκε στο θέμα της οικονομικής προσιτότητας και απέφυγε να δώσει πολλές λεπτομέρειες, ενώ δεχόταν επιθέσεις για τις σοσιαλιστικές του απόψεις και τη στάση του απέναντι στην αστυνομία και το Ισραήλ.

Το New York Post, με το πρωτοσέλιδό του για τον Ζόραν Μαμντάνι, έχοντας μία ιδιαίτερη φωτογραφία, δείχνει το αποτύπωμα της νίκης του Δημοκρατικού δημάρχου της Νέας Υόρκης.

Παρουσιάζοντάς τον επαναστάτη, να κρατά σφυροδρέπανο, αναφέρει στον τίτλο, «Λάβετε θέσεις, πάμε Ζο! Ο σοσιαλιστής Μαντάνι κερδίζει τη δημαρχία.

Μετά από μια προεκλογική εκστρατεία που υποσχόταν υψηλούς φόρους, δωρεάν παροχές και «καλές δονήσεις, ο σοσιαλιστής Ζόραν Μαντάνι σημείωσε θριαμβευτική νίκη χθες το βράδυ και θα γίνει ο 111ος δήμαρχος της Νέας Υόρκης».

Η εφημερίδα, έκανε ένα λογοπαίγνιο με αναφορά στον Marx, (On your Marx, get set, Zo!) δείχνοντας το σοσιαλιστικό υπόβαθρο του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης, αλλάζοντας τη φράση «On your marks, get set, Zo!».

Ο Μαμντάνι, που εξελέγη πρώτη φορά στη Βουλή της Πολιτείας το 2020, κέρδισε τη στήριξη ενός ενθουσιώδους πλήθους νέων και προοδευτικών ψηφοφόρων, με προτάσεις όπως δωρεάν λεωφορεία, καθολική παιδική φροντίδα, πάγωμα ενοικίων και δημοτικά παντοπωλεία.

Η νίκη του στις προκριματικές του Ιουνίου ήταν ένας «πολιτικός σεισμός» που έδειξε τη δύναμη της αριστερής πτέρυγας και των νέων ψηφοφόρων στο Δημοκρατικό Κόμμα.