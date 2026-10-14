Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Η εξ αποστάσεως απομάκρυνση από την πρεσβεία και οι πιθανοί διάδοχοί της

Στην “καθαίρεση” της Κίμπερλι Γκιλφόιλ προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, με την εντυπωσιακή πρώην πρέσβη της χώρας να παίρνει τον δρόμο της επιστροφής στις ΗΠΑ.

Μάλιστα, η πρώην πρέσβης της Ελλάδας, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν ενημερώθηκε προσωπικά από τον Αμερικανό πρόεδρο ή τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, καθώς επιλέχθηκε η απομάκρυνση εξ αποστάσεως.

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BREAKING: White House: We have asked Ambassador Kimberly Guilfoyle to resign. We wish her well. https://t.co/YtAYOS5lac— Clash Report (@clashreport) October 13, 2026

Μάλιστα, όταν δημοσιογράφος ρώτησε τον Τραμπ αν εξεπλάγη από τις καταγγελίες, αυτός απάντησε: «Δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου». Στη συνέχεια, αναφερόμενος στη σχέση της με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, με τον οποίο η Γκιλφόιλ είχε αρραβωνιαστεί, δήλωσε: «Φαντάζομαι πως έβγαινε με τον γιο μου πριν από πολύ καιρό αλλά δεν ήταν οικογένειά μου».

Υπενθυμίζεται ότι είχαν προηγηθεί οι καταγγελίες Αμερικανού επιχειρηματία από το Κεντάκι, σύμφωνα με τις οποίες η Γκιλφόιλ φέρεται να του ζήτησε 100.000 δολάρια για τα χρέη πιστωτικών κρατών. Η πλευρά της Γκιλφόιλ φέρεται να υποστηρίζει ότι ο επιχειρηματίας τής όφειλε 150.000 δολάρια για ομιλίες και υπηρεσίες συμβούλου. Για το συγκεκριμένο ποσό υπήρχε συμφωνητικό, το οποίο παραδόθηκε στον Λευκό Οίκο.

Παράλληλα, υπήρξαν αναφορές για ταξίδια με ιδιωτικά αεροσκάφη και φιλοξενίες σε πολυτελή ξενοδοχεία σε προορισμούς όπως το Γκστάαντ, το Παρίσι και το Νταβός. Η ίδια είχε φιλοξενηθεί σε πολυτελές καταμαράν στην Κύπρο, όπου φέρεται να βρέθηκε με φίλες της το καλοκαίρι, διαφημίζοντας τις παροχές του καταμαράν σε πελάτες που αναζητούν πολυτελείς διακοπές.

Ερωτήματα προκαλεί και η δημοσιοποίηση αποσπασμάτων συνομιλιών της Γκιλφόιλ, τα οποία, ενδέχεται να προέρχονται από υποκλοπές, γεγονός που υποδεικνύει ότι ενδεχομένως είχε οργανώσει μια στοχευμένη ενέργεια εναντίον της.

Οι πιθανοί διάδοχοι

Το ερώτημα πλέον είναι ποιος θα αναλάβει την αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα. Σύμφωνα με την Καθημερινή, το πιθανότερο σενάριο για την ώρα είναι να μην τοποθετηθεί άμεσα νέος πρέσβης.

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Τζος Χακ

Ο Τζος Χακ, δεύτερος στην ιεραρχία της αμερικανικής πρεσβείας, είναι έμπειρος διπλωμάτης με σημαντική γνώση των θεμάτων της περιοχής. Πριν από την άφιξή του στην Αθήνα, είχε υπηρετήσει ως βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών για τη Νότια Ευρώπη. Όπως σημειώνει η Καθημερινή, η εμπειρία του θεωρείται σημαντικό πλεονέκτημα για τη διαχείριση της μεταβατικής περιόδου και την αποκατάσταση της ηρεμίας στο εσωτερικό της πρεσβείας μετά την αναστάτωση των τελευταίων μηνών.

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Γκας Μπιλιράκης

Εάν επιλεγεί νέος πρέσβης, είναι πιθανότερο να πρόκειται για πολιτικό πρόσωπο και όχι για διπλωμάτη καριέρας, κατά το ίδιο δημοσίευμα. Ένα από τα ονόματα που είχαν εξεταστεί πριν από την επιλογή της Γκιλφόιλ ήταν ο Ελληνοαμερικανός βουλευτής από τη Φλόριντα Γκας Μπιλιράκης. Σύμφωνα με την εφημερίδα, διατηρεί προσωπικές σχέσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

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Ο Μπιλιράκη θα μπορούσε να διεκδικήσει τη θέση και να περάσει από την αρμόδια επιτροπή της Γερουσίας, ακόμη και αν οι Ρεπουμπλικανοί έχαναν εκεί την πλειοψηφία.

Τζον Τζορτζ

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Στα πρόσωπα που είχαν θεωρηθεί πιθανοί υποψήφιοι συγκαταλέγεται και ο Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας Τζον Τζορτζ, ο οποίος διορίστηκε πρόσφατα επίτιμος πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Ορλεάνη. Διατηρεί φιλικές σχέσεις με τον Ρούμπιο και στενούς δεσμούς με τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον.

Τζον Κατσιματίδης

Ένα ακόμη πρόσωπο με πρόσβαση στον Αμερικανό πρόεδρο είναι ο επιχειρηματίας Τζον Κατσιματίδης, ο οποίος είχε στηρίξει ένθερμα την υποψηφιότητα της Γκιλφόιλ. Ο Κατσιματίδης δεν έχει εκφράσει ενδιαφέρον για την ανάληψη της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα.

Εξάλλου, η Γκιλφόιλ δεν αποτελούσε την αρχική επιλογή για το συγκεκριμένο πόστο, ενώ είχε προηγουμένως ακουστεί ότι επιθυμούσε τη θέση του πρέσβη στο Βατικανό. Ο Μπιλιράκης ήταν αυτός που εμφανιζόταν ως ο επικρατέστερος υποψήφιος πριν από την αιφνιδιαστική επιλογή της.