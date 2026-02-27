Το Πακιστάν κήρυξε «ανοιχτό πόλεμο» στο Αφγανιστάν – Σφυροκόπημα στην Καμπούλ μετά τα πλήγματα των Ταλιμπάν

Ραγδαία κλιμάκωση παρατηρείται στη σύγκρουση Πακιστάν – Αφγανιστάν, με το Ισλαμαμπάντ και την Καμπούλ να ανταλλάσσουν στρατιωτικά πλήγματα και βαριές δηλώσεις και την παγκόσμια ανησυχία να χτυπά «κόκκινο».

Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα Παρασκευή 27/2, ο υπουργός Άμυνας του Πακιστάν, Χαουάτζα Ασίφ, κήρυξε «ανοικτό πόλεμο» κατά της de facto κυβέρνησης των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, έπειτα από τα διαδοχικά και φονικά πλήγματα μεταξύ των δύο χωρών.

Pakistani Defense Minister Khawaja Asif:



After NATO forces withdrew, it was expected that peace would prevail in Afghanistan and that the Taliban would focus on the interests of the Afghan people and regional stability.



However, the Taliban turned Afghanistan into a colony of… pic.twitter.com/WLTEpExV08— Clash Report (@clashreport) February 26, 2026

«Το ποτήρι της υπομονής μας ξεχείλισε. Πλέον διεξάγεται ανοικτός πόλεμος ανάμεσα σε εμάς και εσάς», ανέφερε ο Ασίφ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, σηματοδοτώντας δραματική κλιμάκωση στην ένταση που επικρατεί στα σύνορα των δύο κρατών.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σαμπάζ Σαρίφ προειδοποίησε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας διαθέτουν την «πλήρη δυνατότητα» να «συντρίψουν» οποιονδήποτε επιτιθέμενο, λίγες ώρες μετά τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς στο Αφγανιστάν, ενώ ο υπουργός Άμυνας Χαουάτζα Ασίφ μίλησε για «ανοικτό πόλεμο» με τη de facto κυβέρνηση των Ταλιμπάν.

"ہماری افواج کسی بھی جارحانہ عزائم کو خاک میں ملانے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہیں۔"

~وزیراعظم محمد شہباز شریف pic.twitter.com/mlmFN7dJqp— Government of Pakistan (@GovtofPakistan) February 27, 2026

«Οι ένοπλες δυνάμεις μας έχουν πλήρη δυνατότητα να συντρίψουν οποιεσδήποτε επιθετικές φιλοδοξίες», να τις «κονιορτοποιήσουν», τόνισε ο κ. Σαρίφ, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε μέσω X η κυβέρνηση του Πακιστάν.

Ο πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι «όλο το έθνος στέκει στο πλευρό των πακιστανικών ενόπλων δυνάμεων», σε μια περίοδο αυξημένης έντασης με το Αφγανιστάν.

Νωρίτερα, ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε την Καμπούλ του Αφγανιστάν, λίγο μετά την ανακοίνωση των Ταλιμπάν ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον πακιστανικών δυνάμεων στα σύνορα. Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP), που βρίσκονται στην αφγανική πρωτεύουσα, κατέγραψαν έντονη κινητικότητα στον ουρανό της πόλης πριν από την έκρηξη. BREAKING:



Pakistani military aircraft bombed and destroyed an ammunition depot belonging to the Afghan Taliban.



🇵🇰🇦🇫 pic.twitter.com/fSgE20JNyB ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ February 26, 2026 🚨: More footage capturing the sound of multiple gunshots near the Presidential Palace, Kabul. pic.twitter.com/jyQAIRAwO3 — Ahmad Sharifzad (@AhmadSharifzad) February 26, 2026

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η έκρηξη σημειώθηκε αμέσως μετά το πέρασμα τουλάχιστον ενός μαχητικού αεροσκάφους πάνω από την Καμπούλ και ακολούθησαν πυρά, ενισχύοντας τις ενδείξεις για αεροπορική επιχείρηση.

JUST IN: 🇵🇰 Pakistan launches airstrikes on Afghanistan's capital, Kabul. pic.twitter.com/Xh4OpZAmXO— BRICS News (@BRICSinfo) February 26, 2026

Στη συνέχεια, ο ομοσπονδιακός υπουργός Πληροφοριών του Πακιστάν, Αταουλάχ Ταράρ, δήλωσε στο Pakistan TV ότι η πακιστανική πολεμική αεροπορία προχώρησε σε «στοχευμένες αεροπορικές επιδρομές» στην Καμπούλ, την Κανταχάρ και την Πακτία. Όπως υποστήριξε, επλήγησαν θέσεις των Ταλιμπάν, στρατιωτικά επιτελεία, αποθήκες πυρομαχικών και βάσεις ανεφοδιασμού.

In an exclusive talk with Pakistan TV, Federal Minister for Information and Broadcasting Attaullah Tarar confirmed Pakistan’s Air Force carried out precise airstrikes in Kabul, Kandahar, and Paktia, destroying Taliban posts, brigade headquarters, ammunition depots, and logistic… pic.twitter.com/J61ubB9n9C— Pakistan TV (@PakTVGlobal) February 26, 2026

Όπως είπε, από τα πλήγματα σκοτώθηκαν 133 μαχητές των Ταλιμπάν και τραυματίστηκαν περισσότεροι από 200. Οι αριθμοί αυτοί προέρχονται από πακιστανικές κυβερνητικές πηγές και δεν έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη αντίδραση από την πλευρά των Ταλιμπάν για το εύρος των απωλειών. Update on the situation at the Pakistan Afghanistan border as of 0345 hrs Friday February 27



Pakistani counter strikes against targets in Afghanistan continue.



A total of 133 Afghan Taliban are confirmed killed, more than 200 wounded. Many more casualties estimated in strikes…— Mosharraf Zaidi 🇵🇰 (@mosharrafzaidi) February 26, 2026

Από την πλευρά τους, οι Ταλιμπάν ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις εναντίον του πακιστανικού στρατού σε αντίποινα για τους βομβαρδισμούς. «Μετά τα αεροπορικά πλήγματα στην Καμπούλ, στην Κανταχάρ και σε άλλες επαρχίες, διεξήχθησαν επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας εκ νέου εναντίον θέσεων πακιστανών στρατιωτών», ανέφερε μέσω Χ ο εκπρόσωπος των αρχών των Ταλιμπάν, Ζαμπιουλά Μουτζάχιντ.

Πάντως, ο Μουτζάχιντ, διέψευσε τη δήλωση του Πακιστανού υπουργού Πληροφοριών που έκανε λόγο για «τουλαχιστον 133 νεκρούς και πάνω από 200 τραυματίες στις τάξεις των Αφγανών Ταλιμπάν».

«Ο δειλός πακιστανικός στρατός πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές σε ορισμένες περιοχές της Καμπούλ, της Κανταχάρ και της Πακτία. Ευτυχώς, δεν έχουν αναφερθεί θύματα», έγραψε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο Χ.

Τα τελευταία πλήγματα συνιστούν την πιο σοβαρή κλιμάκωση μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών τους τελευταίους μήνες και απειλούν την εύθραυστη εκεχειρία, ενώ οδηγούν στα άκρα τη μακρόχρονη διαμάχη τους.

Υπενθυμίζεται ότι το Ισλαμαμπάντ κατηγορεί την Καμπούλ ότι παρέχει καταφύγιο σε μαχητές της οργάνωσης Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), κάτι που οι Ταλιμπάν διαψεύδουν.

Ο ΓΓ του ΟΗΕ απευθύνει έκκληση για αυτοσυγκράτηση στις δύο χώρες

«Ο Γενικός Γραμματέας OHE παρακολουθεί με ανησυχία τις αναφορές για διασυνοριακές συγκρούσεις μεταξύ των de facto δυνάμεων ασφαλείας στο Αφγανιστάν και των πακιστανικών δυνάμεων» ανέφερε σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος του ΓΓ ΟΗΕ Στεφάν Ντουζαρίκ.

Ο Γκουτέρες «καλεί τα μέρη να συνεχίσουν να επιδιώκουν την επίλυση οποιωνδήποτε διαφορών μέσω της διπλωματίας».

«Προτρέπει τα εμπλεκόμενα μέρη να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, και να διασφαλίσουν την προστασία των αμάχων» πρόσθεσε.

Ο κ. Ντουζαρίκ δήλωσε επίσης ότι «ο ΓΓ του ΟΗΕ επαινεί τις προσπάθειες διαμεσολάβησης που έχουν καταβάλει αρκετά κράτη-μέλη τους τελευταίους μήνες και καλεί τα μέρη να συνεχίσουν να επιδιώκουν την επίλυση οποιωνδήποτε διαφορών μέσω της διπλωματίας».

