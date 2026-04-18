Το μήνυμα του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ στο Telegram – “Έτοιμοι να κάνουμε την ΗΠΑ να γευτεί την πίκρα νέων ηττών”

“Σημεία ζωής” έδωσε ο νέος Ιρανός ηγέτης Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος με ένα νέο μήνυμα στο Telegram, απευθύνθηκε στις Ένοπλες Δυνάμεις του Ιράν και τις συγχαίρει, με αφορμή τη σημερινή Ημέρα Στρατού στη χώρα, μιλώντας για απόλυτο τέλος της «περιόδου αδυναμίας» που επέβαλαν οι εχθροί.

Ο Χαμενεΐ ισχυρίζεται ότι οι ιρανικές δυνάμεις έχουν εκθέσει την ταπείνωση του «μετώπου της απιστίας» στα μάτια όλου του κόσμου: «Τα drones μας χτυπούν σαν κεραυνοί τους Αμερικανούς και σιωνιστές εγκληματίες» αναφέρει, ενώ προειδοποιεί πως το ιρανικό ναυτικό είναι έτοιμο να κάνει τους εχθρούς να «γευτούν την πίκρα νέων ηττών».

‌Leader of Islamic Revolution Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei issues message on the occasion of Iran Army Day:



The Army of Iran, relying upon the Al Maighty God and its popular base and, along with other armed forces, has confronted the two armies of the global arrogance… pic.twitter.com/RCTOkj0WHY— IranPress (@IranPress_eng) April 18, 2026

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον πατέρα του, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, χαρακτηρίζοντάς τον ως τον «μοναδικό της εποχής» του, που διέσωσε τον στρατό από τη διάλυση και τον μετέτρεψε σε παγκόσμια δύναμη.

Επίσης, προανήγγειλε την ενίσχυση των εξοπλιστικών προγραμμάτων του Ιράν.