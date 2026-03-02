Κουβέιτ: Πλήγμα από drone σε διυλιστήριο – Δύο τραυματίες

Μετά το πλήγμα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην Σαουδική Αραβία, ακόμη ένα διυλιστήριο στο Κουβέιτ μπήκε στο στόχαστρο δυνάμεων του Ιράν.

Η εταιρεία KIPIC του Κουβέιτ ανακοίνωσε μη επανδρωμένο drone έπληξε διυλιστήριο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δυο εργαζόμενοι. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι δύο εργαζόμενοι τραυματίστηκαν από θραύσματα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Ο εκπρόσωπος της εταιρίας Αλ Οταϊμπί τόνισε ότι οι λειτουργικές και παραγωγικές δραστηριότητες στο διυλιστήριο δεν επηρεάστηκαν και συνεχίστηκαν χωρίς διακοπή. Οι ομάδες έκτακτης ανάγκης ανταποκρίθηκαν αμέσως μετά το περιστατικό και ενεργοποιήθηκε το σχέδιο ταχείας αντίδρασης με όλα τα προληπτικά μέτρα.

Πρόσθεσε ότι το διυλιστήριο Mina Al Ahmadi συνεχίζει να λειτουργεί σε πλήρη δυναμικότητα. Σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή πολιτικής προστασίας στο υπουργείο Εσωτερικών του Κουβέιτ, τον Μοχάμεντ Αλ Μανσούρι, η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε «ορισμένο αριθμό αεροπορικών στόχων τα ξημερώματα».

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν μετά την συντριβή “αρκετών αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών» εν μέσω πολεμικών συγκρούσεων στην Μέση Ανατολή.

Το υπουργείο δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα αίτια των συντριβών, αλλά σημειώθηκαν εν μέσω ιρανικών χτυπημάτων στην ευρύτερη περιοχή του Κουβέιτ.