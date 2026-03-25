Το Ιράν απορρίπτει τις «υπερβολικές» απαιτήσεις του Τραμπ – «Δεν θα ορίσουν οι ΗΠΑ το τέλος του πολέμου»

Ότι το Ιράν «δεν θα επιτρέψει στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να ορίσει πότε θα τελειώσει ο πόλεμος», μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Press TV, επικαλούμενο Ιρανό αξιωματούχο.

Ο ίδιος αξιωματούχος συμπλήρωσε ότι το Ιράν είδε τις προτάσεις των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου και πιστεύει ότι είναι «υπερβολικοί» οι όροι που τίθενται, ενώ μέσω μεσολαβητή από την περιοχή ενημέρωσε ότι η χώρα θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τον εαυτό της.

Επισήμανε ότι οι αμυντικές επιχειρήσεις του Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να γίνουν δεκτοί οι όροι του.

ΗΠΑ: Οι απαιτήσεις προς το Ιράν

Στη δημοσιότητα έχει δώσει Ισραηλινό Μέσο 14 από τα 15 σημεία της πρότασης του Τραμπ για κατάπαυση του πυρός.

Αυτά ήταν τα εξής:

Το Ιράν πρέπει να διαλύσει τις υπάρχουσες πυρηνικές του δυνατότητες. Το Ιράν πρέπει να δεσμευτεί ότι δεν θα επιδιώξει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Δεν θα υπάρξει εμπλουτισμός ουρανίου σε ιρανικό έδαφος. Το Ιράν πρέπει να παραδώσει το απόθεμά του, περίπου 450 κιλά ουρανίου εμπλουτισμένου σε ποσοστό 60%, στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) στο εγγύς μέλλον, εντός χρονοδιαγράμματος που θα συμφωνηθεί. Οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Νατάνζ, του Ισφαχάν και του Φορντό πρέπει να διαλυθούν. Ο ΔΟΑΕ, ο πυρηνικός εποπτικός φορέας του ΟΗΕ, πρέπει να αποκτήσει πλήρη πρόσβαση, διαφάνεια και εποπτεία εντός του Ιράν. Το Ιράν πρέπει να εγκαταλείψει το «παράδειγμα» των περιφερειακών πληρεξούσιων οργανώσεων. Το Ιράν πρέπει να σταματήσει τη χρηματοδότηση, την κατεύθυνση και τον εξοπλισμό των περιφερειακών πληρεξουσίων του. Το Στενό του Ορμούζ πρέπει να παραμείνει ανοιχτό και να λειτουργεί ως ελεύθερος θαλάσσιος διάδρομος. Το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν πρέπει να περιοριστεί τόσο σε βεληνεκές όσο και σε ποσότητα, με συγκεκριμένα όρια που θα καθοριστούν σε μεταγενέστερο στάδιο. Οποιαδήποτε μελλοντική χρήση πυραύλων θα περιορίζεται στην αυτοάμυνα.

Σε αντάλλαγμα, το Ιράν θα επωφεληθεί ως εξής:

Το Ιράν θα λάβει πλήρη άρση των κυρώσεων που έχει επιβάλει η διεθνής κοινότητα. Οι ΗΠΑ θα βοηθήσουν το Ιράν στην προώθηση του μη στρατιωτικού πυρηνικού του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στον πυρηνικό σταθμό Μπουσέρ. Ο λεγόμενος μηχανισμός «snapback», ο οποίος επιτρέπει την αυτόματη επαναφορά των κυρώσεων σε περίπτωση που το Ιράν δεν συμμορφωθεί, θα καταργηθεί.

Οι 5 όροι που έθεσε η Τεχεράνη

Το Ιράν φέρεται όχι μόνο να απέρριψε την πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας τις απαιτήσεις της ως «υπερβολικές», αλλά και να κατέθεσε τη δική του αντιπρόταση, σύμφωνα με όσα μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της χώρας.

Όπως προκύπτει από έγγραφο που δημοσιοποιήθηκε μέσω της ιρανικής Πρεσβείας στο Μουμπάι, η Τεχεράνη θέτει πέντε βασικές προϋποθέσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Συγκεκριμένα, ζητά την πλήρη παύση των επιθέσεων και των στοχευμένων δολοφονιών από την αντίπαλη πλευρά, καθώς και τη δημιουργία σαφών μηχανισμών που θα αποτρέπουν την επανέναρξη εχθροπραξιών κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Παράλληλα, απαιτεί την καταβολή αποζημιώσεων για τις ζημιές που προκλήθηκαν από τον πόλεμο, με σαφείς και δεσμευτικούς όρους. Επιπλέον, θέτει ως όρο τον συνολικό τερματισμό των συγκρούσεων σε όλα τα μέτωπα και για όλες τις εμπλεκόμενες οργανώσεις στην ευρύτερη περιοχή.

Τέλος, η ιρανική πλευρά επιδιώκει τη διεθνή αναγνώριση, καθώς και συγκεκριμένες εγγυήσεις, για το κυριαρχικό της δικαίωμα να ασκεί έλεγχο στο Στενό του Ορμούζ.

#Iran sets conditions for a ceasefire, rejecting recent U.S. proposals.



​Key demands include:

Complete end to aggression

Guaranteed war reparations

Region-wide ceasefire for all fronts

Sovereignty over the Strait of #Hormuz

March 25, 2026

Τουρκία και Πακιστάν θέλουν να φιλοξενήσουν τις διαπραγματεύσεις αν γίνουν

Το Πακιστάν μετέφερε στο Ιράν μια πρόταση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με όσα δήλωσε σήμερα στο Reuters ανώτερη ιρανική πηγή. Ωστόσο, ο τόπος όπου ενδέχεται να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή δεν έχει ακόμη καθοριστεί.

Η ίδια πηγή, που προτίμησε να παραμείνει ανώνυμη λόγω της ευαισθησίας του θέματος, δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο της πρότασης και δεν διευκρίνισε εάν πρόκειται για την πολυαναφερόμενη πρόταση πλαίσιο 15 σημείων των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Τουρκία βοηθά στην εξεύρεση τρόπων για τον τερματισμό του πολέμου και «είτε η Τουρκία είτε το Πακιστάν εξετάζονται ως τόπος διεξαγωγής αυτών των συνομιλιών».

Ο αναπληρωτής επικεφαλής αρμόδιος για τις Εξωτερικές Υποθέσεις στο κόμμα του Τούρκου προέδρου, Χαρούν Αρμαγκάν από την πλευρά του δήλωσε στο Reuters ότι η Άγκυρα «διαδραματίζει ρόλο στη μεταφορά μηνυμάτων».

Ο Αρμαγκάν δεν διευκρίνισε σε ποια μηνύματα αναφέρεται, αλλά σημείωσε ότι αυτά μεταφέρονται και στις χώρες του Κόλπου.