Το Ιράν ανοίγει ξανά τα αεροδρόμια στην Τεχεράνη

Το Ιράν άνοιξε ξανά τα αεροδρόμια Ιμάμ Χομεϊνί και Μεχραμπάντ στην πρωτεύουσα Τεχεράνη, μετά από εβδομάδες πολέμου με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ που είχαν διακόψει την εναέρια κυκλοφορία.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ISNA, ο Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας θα δώσει επίσης το πράσινο φως για την επαναλειτουργία των αεροδρομίων της Ούρμιας, της Κερμανσάχ, του Αμπαντάν, του Σιράζ, του Κερμάν, του Ραστ, της Γιαζντ, της Ζαχεντάν, του Γκοργκάν και του Μπιτζάντ από το Σάββατο.