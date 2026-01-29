Θεωρείτε ότι η Μαρία Καρυστιανού είναι έτοιμη για την πολιτική;
ΔΙΕΘΝΗ

Το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών «τρολάρει» τον Λευκό Οίκο μέσω X

Ο Λευκός Οίκος απάντησε ότι δεν γνωρίζει τον λογαριασμό

DEBATER NEWSROOM

Το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών διατηρεί στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X έναν επίσημο λογαριασμό με τίτλο “French Response” μέσω του οποίου επιδίδεται σε «τρολάρισμα» – συχνά με χιουμοριστικό τρόπο – προς τον Λευκό Οίκο, χρησιμοποιώντας άλλοτε αποσπάσματα του Αβραάμ Λίνκολν και άλλοτε hashtags όπως #MakeAmericaGoodAgain.

Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η γαλλική εφημερίδα L’ Opinion, το French Response έχει 143.000 ακολούθους και έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον Αμερικανών ερευνητών και σημαντικών ΜΜΕ, μεταξύ των οποίων οι New York Times, Newsweek και MeidasTouch. Η γαλλική εφημερίδα αναφέρει ότι ζήτησε από τον διευθυντή Επικοινωνίας του Λευκού Οίκου τη γνώμη του για τον συγκεκριμένο λογαριασμό, ο οποίος απάντησε ότι δεν τον γνωρίζει.

