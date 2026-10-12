Τίρανα: Δεξίωση στην ελληνική πρεσβεία για τα μέλη της αποστολής του ΥΜΑΘ για το Ελληνοαλβανικό Φόρουμ

Δεξίωση παρέθεσε η πρέσβης της Ελλάδας στην Αλβανία, Λαμπρινή Κομίνη, στο κτίριο της πρεσβείας στα Τίρανα, για τα μέλη της ελληνικής αποστολής από τη Βόρεια Ελλάδα, που οργάνωσε ο υφυπουργός Εσωτερικών ( Μακεδονίας και Θράκης), Κώστας Γκιουλέκας, για την πραγματοποίηση του Ελληνοαλβανικού Φόρουμ.

Ο κ. Γκιουλέκας εξήρε τη συμβολή της πρεσβείας για την προετοιμασία και την επιτυχή διοργάνωση του Φόρουμ, ενώ η κ. Κομίνη ευχήθηκε να υπάρξουν τα αναμενόμενα απτά αποτελέσματα.