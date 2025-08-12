Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Τηλεφωνική επικοινωνία Λαβρόφ – Ρούμπιο για την σύνοδο στην Αλάσκα

Οι δύο πλευρές επαναβεβαίωσαν την πρόθεσή τους να διεξάγουν επιτυχείς συνομιλίες.

Τηλεφωνική επικοινωνία Λαβρόφ – Ρούμπιο για την σύνοδο στην Αλάσκα
Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ και ο Αμερικανός ομόλογός του Μάρκο Ρούμπιο συζήτησαν σε μια τηλεφωνική συνδιάλεξη σήμερα τις προετοιμασίες για τη σύνοδο που θα διεξαχθεί την Παρασκευή μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.

Σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο Telegram, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει πως οι δύο πλευρές επαναβεβαίωσαν την πρόθεσή τους να διεξάγουν επιτυχείς συνομιλίες.

Οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν σχετικά με ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία.

