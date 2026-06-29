Διπλός σεισμός στην Βενεζουέλα: Σοκαριστικό βίντεο από τη στιγμή της φονικής δόνησης – Αυτοκίνητα «πετούν» στον αέρα

Ένα νέο σοκαριστικό βίντεο από τις στιγμές που επικράτησαν στην Βενεζουέλα κατά τη διάρκεια του διπλού σεισμού ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο φαίνονται οι σκηνές πανικού, με τα αυτοκίνητα μάλιστα να σηκώνονται στον αέρα και τους πολίτες να προσπαθούν να προστατευτούν από τη σεισμική δόνηση. «Κοιτάξτε αυτό… Δεν είναι περίεργο που όλα κατέρρευσαν σαν να ήταν από χαρτόνι» ανέφερε διασώστης.

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🇻🇪 Impactantes imágenes del terremoto que sacudió Venezuela el 24 de junio. pic.twitter.com/DZKsLiz6gD— Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 29, 2026

Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν βοήθεια ύψους 300 εκατ. δολαρίων

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε σήμερα ότι θα παρασχεθεί βοήθεια ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων στη Βενεζουέλα, ποσό διπλάσιο από αυτό που προβλεπόταν αρχικά για να στηριχθεί η χώρα μετά τους δίδυμους, φονικούς σεισμούς που σημειώθηκαν την περασμένη εβδομάδα.

«Οι πόροι αυτοί θα επιτρέψουν να παρασχεθούν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, επισιτιστική βοήθεια, νερό, καταφύγια και επιμελητειακή υποστήριξη» ανέφερε το υπουργείο στην ανακοίνωσή του.

Τα χρήματα θα δοθούν μέσω διαφόρων οργανώσεων, όπως είναι το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα, ο Ερυθρός Σταυρός, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης και άλλες.

Εκατοντάδες Αμερικανοί στρατιώτες βρίσκονται ήδη στη Βενεζουέλα –πρόκειται κυρίως για τρεις μονάδες με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους που αναζητούν εγκλωβισμένους στα ερείπια.

Από τους δύο σεισμούς των 7,2 και 7,5 βαθμών κατέρρευσαν εκατοντάδες κτίρια, υπέστη ζημιές το διεθνές αεροδρόμιο της χώρας και σκοτώθηκαν τουλάχιστον 1.450 άνθρωποι, με βάση τον πιο πρόσφατο, αλλά όχι οριστικό, απολογισμό.