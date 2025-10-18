The Washington Post: Με ένα τηλεφώνημα ο Πούτιν άλλαξε τη στάση του Τραμπ

Στο γεγονός πως με ένα τηλεφώνημα του ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν κατάφερε να αλλάξει τη στάση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στέκεται με ανάλυση της η εφημερίδα «The Washington Post».

Συγκεκριμένα, όπως τονίζεται στο δημοσίευμα το τηλεφώνημα έπαιξε μεγάλο ρόλο και στο τι σκεφτόταν να κάνει ο Τραμπ με τους πυραύλους Tomahawk και αν θα τους δώσει στον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Είναι ένα πολύ ισχυρό όπλο, αλλά είναι και ένα πολύ επικίνδυνο όπλο. Και αυτό θα μπορούσε να σημαίνει μεγάλη, ξέρετε, κλιμάκωση. Θα μπορούσε να σημαίνει ότι μπορούν να συμβούν πολλά κακά πράγματα. Οι Tomahawk είναι σοβαρή υπόθεση» ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ προς τον πρόεδρο της Ουκρανίας.

Ο Ζελένσκι, μιλώντας σε δημοσιογράφους λίγο μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο, δήλωσε ότι ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι η απροθυμία του να παράσχει τα όπλα πηγάζει από ανησυχίες για κλιμάκωση της σύγκρουσης και για εξάντληση των αμερικανικών πυραυλικών αποθεμάτων.

Ερωτηθείς αν ήταν περισσότερο ή λιγότερο σίγουρος για την απόκτηση των Tomahawk, ο Ζελένσκι απάντησε με ένα σαρκαστικό χαμόγελο: «Είμαι ρεαλιστής», είπε, προσθέτοντας ότι η απροθυμία του Τραμπ ήταν μόνο η θέση των ΗΠΑ «για σήμερα».

Ένας Ευρωπαίος διπλωμάτης, του οποίου η ανωνυμία δεν επιτρέπει την επικοινωνία με τους ιδιώτες, δήλωσε: «ελπίζουμε ότι αυτή η συζήτηση, εάν πραγματοποιηθεί, θα χρησιμοποιηθεί για να αυξηθεί η πίεση στον Πούτιν… ειρήνη μέσω της ισχύος».

Ερωτηθείς αν πιστεύει ότι ο Πούτιν τον παρασύρει σε μια προσπάθεια να παρατείνει τον πόλεμο, ο Τραμπ παραδέχτηκε ότι είναι μια πιθανότητα, αλλά είπε ότι δεν το πιστεύει.

«Έχω δεχθεί στοιχήματα από τους καλύτερους από αυτούς σε όλη μου τη ζωή και τα κατάφερα πολύ καλά», είπε. «Είναι πιθανό… αλλά νομίζω ότι είμαι αρκετά καλός σε αυτά τα πράγματα. Νομίζω ότι θέλει να κάνει μια συμφωνία».

Οι κάπως επιπόλαιες υποδείξεις του Τραμπ αυτή την εβδομάδα ότι θα μπορούσε να δώσει στην Ουκρανία «χιλιάδες» Tomahawk φάνηκαν να είναι ως επί το πλείστον υποθετικές σε αυτό το σημείο — παρουσιάστηκαν ως πιθανότητα από έναν πρόεδρο που επιθυμεί να επιταχύνει μια διπλωματική επίλυση μιας άλλης σύγκρουσης.