Συναγερμός επικράτησε στο Τέξας όταν φορτηγό πλοίο προσέκρουσε στη γέφυρα Γκάλβεστον προκαλώντας πετρελαιοκηλίδα.

Συγκεκριμένα η σύγκρουση προκάλεσε πετρελαιοκηλίδα στον κόλπο, ενώ η αμερικανική ακτοφυλακή ανταποκρίνεται στη διαρροή και θα καθορίσει την έκτασή της ενώ θα ξεκινήσει τις «διαδικασίες περιορισμού και καθαρισμού».

Δείτε εικόνες από το σημείο

⚠️Here's another footage of a barge hitting the Pelican Island Bridge in Galveston, Texas.



Chemicals can be seen trailing off from the barge into the water.



There are no reports of injury at this time. pic.twitter.com/58IF6NLflp