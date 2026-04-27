“Νήσος Σάμος”: Ενδεχόμενο επιβολής διοικητικών κυρώσεων – Η ανακοίνωση του Λιμενικού

Το άναμμα ενός τσιγάρου σε εσωτερικό χώρο, από ομάδα επιβατών Ρομά, ήταν αρκετό για να σκορπίσει τον πανικό στο επιβατηγό πλοίο Νήσος Σάμος κατά τη διάρκεια δρομολογίου προς τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, καθώς ενεργοποιήθηκε το αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης, προκαλώντας πανικό και υλικές ζημιές.

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό εκτυλίχθηκε ενώ το πλοίο βρισκόταν εν πλω, όταν οι συγκεκριμένοι επιβάτες παραβίασαν τους κανονισμούς ασφαλείας καπνίζοντας σε κλειστό χώρο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε νέα βίντεο φαίνεται ότι ο καπνός ενεργοποίησε τους ανιχνευτές, θέτοντας σε λειτουργία το σύστημα πυρόσβεσης, το οποίο εκτόξευσε μεγάλες ποσότητες νερού στο εσωτερικό του πλοίου.

Η εξέλιξη προκάλεσε αναστάτωση στους επιβάτες, με το πλήρωμα να επεμβαίνει άμεσα προκειμένου να ελέγξει την κατάσταση και να αποκαταστήσει την τάξη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί, ωστόσο καταγράφηκαν υλικές ζημιές στους χώρους του πλοίου.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση από την πλοιοκτήτρια εταιρεία για το περιστατικό, ωστόσο σύμφωνα με πηγές το σύστημα λειτούργησε κανονικά, όπως προβλέπεται από τα πρωτόκολλα ασφαλείας, ενώ σημειώνεται ότι η ενεργοποίηση ήταν αποτέλεσμα παραβίασης των κανονισμών από επιβάτες.

Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι το πλήρωμα ακολούθησε όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες, διασφαλίζοντας την ασφάλεια των επιβαινόντων.

Ενδεχόμενο επιβολής διοικητικών κυρώσεων

Δεν έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής αν έχει κινηθεί επίσημη διαδικασία ελέγχου από τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες ενεργοποιήθηκε το σύστημα πυρόσβεσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχουν γίνει συλλήψεις μέχρι στιγμής, ωστόσο εξετάζεται το ενδεχόμενο επιβολής διοικητικών κυρώσεων στους επιβάτες που παραβίασαν τους κανονισμούς.

Όπως διευκρινίζεται, δεν εκδηλώθηκε πυρκαγιά, καθώς το σύστημα ενεργοποιήθηκε προληπτικά λόγω καπνού, όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

«Τις μεσημβρινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Μυτιλήνης κατόπιν δημοσίευσης βίντεο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για περιστατικό ενεργοποίησης του συστήματος καταιονισμού ύδατος (sprinklers) εντός του Ε/Γ-Ο/Γ «ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ» Ν.Π. 12396, το οποίο έλαβε χώρα την 24/04/2026, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης προγραμματισμένου δρομολογίου από τον λιμένα Πειραιά προς τον λιμένα Μυτιλήνης.

Συγκεκριμένα, το σύστημα ενεργοποιήθηκε στον πρυμναίο χώρο επιβατών του καταστρώματος 7 μετά από θραύση του γυάλινου φιαλιδίου στο ακροφύσιο της κεφαλής οροφής (sprinkler).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από το Τοπικό Κλιμάκιο Επιθεώρησης Πλοίων (ΤΚΕΠ) διενεργήθηκε έλεγχος, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε η ορθή επαναφορά του συστήματος πίεσης στην αρχική του κατάσταση, ενώ πραγματοποιήθηκε δοκιμή λειτουργίας του, με ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης έχει προβεί στη διερεύνηση του συμβάντος για την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων».