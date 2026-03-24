Telegraph: Η Κύπρος ζητά νέα συμφωνία ασφαλείας για τη βρετανική βάση

Η Κύπρος ζήτησε νέες και βελτιωμένες βρετανικές εγγυήσεις ασφαλείας μετά την ιρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε βρετανικές στρατιωτικές βάσεις στο στρατηγικό νησί σύμφωνα με την Telegraph.

Ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης σύμφωνα με το δημοσίευμα φαίνεται να ζήτησε διαπραγματεύσεις σε μια «μακρά» τηλεφωνική επικοινωνία με τον Σερ Κιρ Στάρμερ το Σάββατο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Λευκωσία επιθυμεί επαναδιαπραγμάτευση των ρυθμίσεων ασφαλείας, που ορίζονται στη συνθήκη του 1960 που ίδρυσε τις κυρίαρχες βάσεις μόλις τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν, σύμφωνα με πληροφορίες της Telegraph.

Η Telegraph κατανοεί ότι οι κυπριακές απαιτήσεις δεν θα περιλαμβάνουν το αίτημα προς τη Βρετανία να εγκαταλείψει τις βάσεις , οι οποίες αποτελούν έδαφος του Στέμματος και καλύπτουν και οι δύο 99 τετραγωνικά μίλια.

Ωστόσο, η Κύπρος θα μπορούσε να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες και διαβουλεύσεις σχετικά με πιθανές αποστολές, αναπτύξεις και κινδύνους ασφαλείας, όπως συμβαίνει συνήθως με μη κυρίαρχες στρατιωτικές βάσεις σε ξένο έδαφος.

Ακολουθεί μια επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη χαμηλής τεχνολογίας που αιφνιδίασε τις βρετανικές άμυνες και οδήγησε στην προσέλευση πολεμικών πλοίων από όλη την Ευρώπη, πυροδοτώντας μια συζήτηση σχετικά με τη συνολική άμυνα του νησιού.

«Πρέπει να έχουμε μια ανοιχτή και ειλικρινή συζήτηση με τη βρετανική κυβέρνηση σχετικά με το καθεστώς των βρετανικών βάσεων… το καθεστώς και το μέλλον των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο», δήλωσε ο κ. Χριστοδουλίδης.

Το Υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι το καθεστώς των βάσεων δεν τίθεται προς διαπραγμάτευση, με έναν εκπρόσωπο να προσθέτει: «Οι SBA [κυρίαρχες περιοχές βάσεων] δεν ήταν ποτέ μέρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς η κυριαρχία του Ηνωμένου Βασιλείου διατηρήθηκε σε αυτές τις περιοχές όταν η Κύπρος έγινε ανεξάρτητη το 1960. Δεν έχουμε σχέδια να το αλλάξουμε αυτό».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η μακροχρόνια φιλία μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ισχυρή απέναντι στις ιρανικές απειλές».

Σύμφωνα με τους όρους της συνθήκης του 1960, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Κύπρος, η Ελλάδα και η Τουρκία συμφώνησαν να διαβουλεύονται και να συνεργάζονται για την κοινή άμυνα της Κύπρου. Στην πράξη, η υποχρέωση αυτή σπάνια έχει εκπληρωθεί λόγω των διαιρέσεων μεταξύ της Κύπρου και της Ελλάδας και της Τουρκίας, η οποία κατέχει το μισό του νησιού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Κύπρος πιστεύει ότι οι τρέχουσες ρυθμίσεις δεν είναι πλέον κατάλληλες για τον σκοπό τους στη σύγχρονη εποχή, σύμφωνα με την εφημερίδα Telegraph.

Η κυβέρνησή της δήλωσε την Τρίτη ότι «έλαβε νομική συμβουλή σχετικά με το ζήτημα των συμφωνιών του 1960», προσθέτοντας: «Το ζήτημα της ασφάλειας είναι περίπλοκο και θα αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης με τη βρετανική πλευρά».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Πρωθυπουργός υποσχέθηκε στον κ. Χριστοδουλίδη ότι οι βάσεις δεν θα χρησιμοποιηθούν σε καμία επιθετική ενέργεια εναντίον του Ιράν και δήλωσε ότι η ασφάλεια της Κύπρου είναι «ύψιστης σημασίας» για το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η ιρανική επίθεση ήταν μια ταπείνωση για τη Βρετανία , η οποία δεν είχε πολεμικά πλοία στην περιοχή. Επίσης, ήρθε σε μια τρομερή στιγμή για την κυπριακή τουριστική βιομηχανία, η οποία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της οικονομίας της και ευθύνεται για έως και το ένα τέταρτο του ΑΕΠ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γαλλικά πλοία κατέληξαν να προστατεύουν την Κύπρο, αφού το νησί ζήτησε βοήθεια από τα υπόλοιπα μέλη της ΕΕ.

Το HMS Dragon έφτασε στη Μεσόγειο μόλις την Τρίτη, περίπου τρεις εβδομάδες μετά τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη της 1ης και 4ης Μαρτίου.

Η Βρετανία έχει αντιμετωπίσει ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσον οι δυνάμεις της είναι ικανές να προστατεύσουν τις δύο εγκαταστάσεις, μετά από επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος που έπληξε ένα υπόστεγο που χρησιμοποιείται για τη στέγαση δύο αμερικανικών κατασκοπευτικών αεροσκαφών U-2 στο Ακρωτήρι.

Το γεγονός ότι οι Γάλλοι κατάφεραν να αναπτύξουν πλοία στην Κύπρο πριν από τη Βρετανία θα εγείρει ερωτήματα σχετικά με την ικανότητα των ήδη εξαντλημένων Ενόπλων Δυνάμεών μας να υπερασπιστούν το νησί στο μέλλον. Μιλώντας την περασμένη εβδομάδα σε σύνοδο κορυφής της ΕΕ, ο κ. Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι «οι βρετανικές βάσεις στην Κύπρο είναι κάτι που αποτελεί αποικιακή συνέπεια στο νησί».

Αλλά αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες για τις κυπριακές απαιτήσεις από τη Βρετανία, τις οποίες η Telegraph μπορεί να αποκαλύψει αποκλειστικά.

Η Κύπρος ασκεί την εξάμηνη προεδρία της ΕΕ. Εξασφάλισε την υπόσχεση από τους ηγέτες της 27μελούς ένωσης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να υποστηρίξει την Κύπρο στις συνομιλίες με τη Βρετανία.

Αυτό θα πυροδοτήσει φόβους ότι ο Σερ Κιρ μπορεί να αναγκαστεί να κάνει παραχωρήσεις για ακόμη περισσότερες στρατιωτικές βάσεις.

Εκτός από στρατηγικό κόμβο για τη διατήρηση μόνιμης παρουσίας της RAF στην ανατολική Μεσόγειο, χρησιμεύουν και ως κρίσιμες επιδείξεις της ισχύος της εξωτερικής πολιτικής της Βρετανίας.

Ο πρωθυπουργός έχει ήδη επικριθεί για τη συμφωνία του με τον Τσάγκος και τον αντίκτυπό της στη βάση του Ντιέγκο Γκαρσία .

Συμφώνησε επίσης να επιτρέψει στις ισπανικές δυνάμεις να επιβιβαστούν σε πολεμικά πλοία στο Γιβραλτάρ στο πλαίσιο της συμφωνίας Brexit της εν λόγω περιοχής.

Οι δεσμοί μεταξύ των δύο νησιών είναι ισχυροί, πράγμα που σημαίνει ότι η Λευκωσία είναι απίθανο να απαιτήσει την αποχώρηση της RAF από την Κύπρο.

Έως και 10.000 Κύπριοι ζουν στο έδαφος που καταλαμβάνεται και από τις δύο βάσεις, πράγμα που σημαίνει ότι δημιουργεί επίσης θέσεις εργασίας για τους ντόπιους. Περισσότερο από το ένα τρίτο του τουρισμού προέρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγικός προορισμός της Κύπρου.

Οι άμεσες ξένες επενδύσεις και το εμπόριο εκτιμάται ότι ανέρχονται σε περισσότερα από 4 δισεκατομμύρια ευρώ (3,4 δισεκατομμύρια λίρες). Η κυπριακή διασπορά στη Βρετανία είναι η μεγαλύτερη εκτός Κύπρου και ισοδυναμεί με το ένα τρίτο του πληθυσμού της.

Μετά τη συνάντηση των δύο ηγετών το Σάββατο, ο εκπρόσωπος του κ. Χριστοδουλίδη δήλωσε ότι «αναφέρθηκε τόσο στις προκλήσεις που έχουν προκύψει όσο και στα διδάγματα που έχουν αντληθεί από τη διαχείριση της κρίσης μέχρι στιγμής. Σε αυτό το πλαίσιο, παρουσίασε μια πρόταση για την έναρξη σχετικών συζητήσεων».

Η Ντάουνινγκ Στριτ δήλωσε: «Ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε υπογραμμίζοντας ότι, ως στενοί εταίροι και φίλοι, η ασφάλεια της Κύπρου είναι ύψιστης σημασίας για το Ηνωμένο Βασίλειο».

«Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η RAF Ακρωτηρίου δεν θα εμπλακεί στη συνέχιση της συμφωνίας του Ηνωμένου Βασιλείου με τις ΗΠΑ για τη χρήση βρετανικών βάσεων για συλλογική αυτοάμυνα στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της υποβάθμισης των ιρανικών πυραυλικών δυνατοτήτων». Ένα ιρανικού τύπου drone Shahed προκάλεσε μικρές ζημιές όταν χτύπησε εγκαταστάσεις στην αεροπορική βάση Ακρωτηρίου της Βρετανίας στη νότια Κύπρο στις 2 Μαρτίου, ενώ δύο άλλα αναχαιτίστηκαν αργότερα. Δεν έχουν υπάρξει άλλα γνωστά περιστατικά ασφαλείας.