Τελ Αβίβ: Ήχησαν σειρήνες για πυραυλική επίθεση από το Ιράν (Βίντεο)
Σειρήνες ήχησαν το βράδυ της Τρίτης 3/3 στο Τελ Αβίβ και σε άλλες περιοχές του κεντρικού Ισραήλ εν μέσω ιρανικής επίθεσης με βαλλιστικούς πυραύλους.
Οι πολίτες σε περιοχές όπου ηχούν σειρήνες έχουν λάβει οδηγίες να εισέλθουν σε καταφύγια μέχρι νεωτέρας, καθώς οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις αναφέρουν ότι εργάζονται για την κατάρριψη των βλημάτων.
