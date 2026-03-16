Ταγιάνι: Η διπλωματία η καλύτερη λύση για την κρίση στα Στενά του Ορμούζ

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι δήλωσε σήμερα ότι η διπλωματία είναι ο ορθός τρόπος για να επιλυθεί η κρίση στο στενό του Ορμούζ και ότι δεν υπάρχουν ναυτικές αποστολές με συμμετοχή της Ιταλίας που θα μπορούσαν να επεκταθούν στην περιοχή.

«Σε ό,τι αφορά το Ορμούζ, πιστεύω πως χρειάζεται να επικρατήσει η διπλωματία», δήλωσε ο Ταγιάνι στους δημοσιογράφους στο περιθώριο της συνεδρίασης του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ιταλία συμμετέχει σε αμυντικές ναυτικές αποστολές στην Ερυθρά Θάλασσα, «όμως δεν βλέπω οποιεσδήποτε αποστολές που να μπορούν να επεκταθούν στο Ορμούζ», πρόσθεσε.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει ζητήσει από συμμάχους να συμμετάσχουν σε αποστολή για την προστασία της ναυσιπλοΐας στο στενό του Ορμούζ.