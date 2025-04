Για «ξεχωριστό καλάθι δασμών» σε κινητά, υπολογιστές και τσιπ έκανε λόγο τα ξημερώματα της Δευτέρας 14/4 ο Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι «την Παρασκευή δεν ανακοινώθηκε καμία “εξαίρεση” από τους δασμούς. Τα προϊόντα αυτά υπόκεινται στους υφιστάμενους δασμούς 20% για την φεντανύλη και απλώς μετακινούνται σε διαφορετικό “κουβά” δασμών. Τα Fake News το γνωρίζουν αυτό, αλλά αρνούνται να το αναφέρουν».

Επίσης, προανήγγειλε ότι θα υπάρξει ξεχωριστή έρευνα για τον κλάδο των ημιαγωγών και «ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού ηλεκτρονικών» σε μια επερχόμενη έρευνα από την Επιτροπή Εθνικής Ασφαλείας για τους Δασμούς.

«Αυτό που έχει αποκαλυφθεί είναι ότι πρέπει να παράγουμε προϊόντα στις ΗΠΑ και ότι δεν θα είμαστε όμηροι από άλλες χώρες, ειδικά από εχθρικά εμπορικά έθνη όπως η Κίνα, η οποία θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να μην σέβεται τον Αμερικανικό Λαό» σημείωσε ακόμα και πρόσθεσε:

«Δεν μπορούμε επίσης να τους αφήσουμε να συνεχίσουν να μας κακοποιούν στο εμπόριο, όπως έκαναν για δεκαετίες, αυτές οι μέρες έχουν τελειώσει! Η Χρυσή Εποχή της Αμερικής, η οποία περιλαμβάνει τις επερχόμενες περικοπές φόρων και κανονισμών, ένα σημαντικό ποσό των οποίων μόλις εγκρίθηκε από τη Βουλή και τη Γερουσία, θα σημαίνει περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας, που θα παράγουν προϊόντα στο Έθνος μας και θα αντιμετωπίζουν τις άλλες χώρες, ιδίως την Κίνα, με τον ίδιο τρόπο που μας έχουν αντιμετωπίσει».

Κλείνοντας, δε, γράφει στην ανάρτησή του: «Το συμπέρασμα είναι ότι η χώρα μας θα είναι μεγαλύτερη, καλύτερη και ισχυρότερη από ποτέ. Θα κάνουμε την ΑΜΕΡΙΚΗ ΜΕΓΑΛΗ ΞΑΝΑ!»

Δείτε την ανάρτησή του:

NOBODY is getting “off the hook” for the unfair Trade Balances, and Non Monetary Tariff Barriers, that other Countries have used against us, especially not China which, by far, treats us the worst! There was no Tariff “exception” announced on Friday. These products are subject to… pic.twitter.com/PDNoJmBS9f