Συρία: Πρώτη επίσκεψη στην Ρωσία για τον μεταβατικό ηγέτη Άχμαντ αλ Σάρα – Θα ζητήσει το… κεφάλι του Άσαντ

Ο μεταβατικός πρόεδρος της Συρίας Άχμαντ αλ Σάρα, ο οποίος πραγματοποιεί σήμερα την πρώτη του επίσκεψη στη Ρωσία, θα ζητήσει από τη Μόσχα να παραδώσει στη χώρα του τον ανατραπέντα ηγέτη της Μπασάρ αλ Άσαντ, δήλωσε στο AFP αξιωματούχος της συριακής κυβέρνησης.

Ο ντε φάκτο ηγέτης της Συρίας έφτασε στη Μόσχα για να συναντήσει τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με το επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων Sana.

«Ο πρόεδρος Σάραχ θα ζητήσει από τον Ρώσο πρόεδρο να παραδώσει όλους αυτούς που διέπραξαν εγκλήματα πολέμου και βρίσκονται στη Ρωσία, πρωτίστως τον Μπασάρ αλ Άσαντ», δήλωσε ο Σύρος αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Ο Σάραχ ανέτρεψε τον Δεκέμβριο του 2024, όντας επικεφαλής συνασπισμού ισλαμιστών, τον Μπασάρ αλ Άσαντ, ο οποίος διέφυγε στη Ρωσία, εκ των βασικών συμμάχων του. 🚨 BREAKING:



Ο Σύρος πρόεδρος Άχμεντ αλ Σαρά είπε σήμερα στον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν ότι η Συρία θα σεβαστεί όλες τις προηγούμενες συμφωνίες, κατά την πρώτη του επίσκεψη στη Μόσχα από τότε που αντάρτες με επικεφαλής τον ίδιο ανέτρεψαν τον σύμμαχο της Μόσχας, τον πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ, τον περασμένο χρόνο.

Από την πλευρά του ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε έτοιμος για επαφές μέσω των υπουργείων Εξωτερικών των δύο χωρών και για ισχυρότερους δεσμούς με την Δαμασκό, ενώ συνεχάρη τον αλ Σαρά για το γεγονός ότι νωρίτερα αυτό τον μήνα διενεργήθηκαν βουλευτικές εκλογές.

Ο Σύρος πρόεδρος συνοδεύτηκε στην επίσκεψή του στη Ρωσία κυρίως από τον υπουργό Εξωτερικών της κυβέρνησής του και στρατιωτικούς και οικονομικούς αξιωματούχους.

Όπως είναι γνωστό, ο Μπασάρ αλ Άσαντ μετά την κατάρρευση του καθεστώτος του στη Συρία, εγκατέλειψε μυστικά τη χώρα και βρήκε καταφύγιο στη Ρωσία. Οι ρωσικές αρχές έχουν ισχυριστεί ότι παρείχαν άσυλο στον Άσαντ για «ανθρωπιστικούς λόγους».