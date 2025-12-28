Συνομιλία Τραμπ – Πούτιν πριν την έναρξη των συνομιλιών με τον Ζελένσκι στη Φλόριντα – “Είχαμε μία παραγωγική επικοινωνία”

Μία πολύ σημαντική μέρα για το μέλλον του πολέμου στην Ουκρανία είναι η σημερινή (28/12) καθώς αναμένεται να γίνει η συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι στη Φλόριντα.

Πριν από αυτό, ο Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε ότι είχε «μια καλή και πολύ παραγωγική τηλεφωνική συνομιλία» με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν.

Στο μεταξύ, τα ανοιχτά ζητήματα που εξακολουθούν να δυσχεραίνουν την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της συνάντησης που θα έχουν σήμερα, Κυριακή (28/12), στις 20:00 ώρα Ελλάδας, στη Φλόριντα, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Μαρ-α-Λάγκο, σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία η ρητορική από τη ρωσική πλευρά παραμένει ιδιαίτερα οξυμένη, με τον Σεργκέι Λαβρόφ να εξαπολύει απειλές και τον Βλαντίμιρ Πούτιν να εμφανίζεται δημοσίως με στρατιωτική περιβολή.

Στην ατζέντα της συνάντησης περιλαμβάνονται σειρά κρίσιμων θεμάτων, με δύο να ξεχωρίζουν ως καθοριστικά για οποιαδήποτε προοπτική ειρηνευτικής συμφωνίας: τα εδαφικά ζητήματα και οι εγγυήσεις ασφαλείας.

Η στάση που θα τηρήσει η αμερικανική πλευρά, αλλά και οι αντιδράσεις της Μόσχας, θεωρούνται κομβικής σημασίας, καθώς η όποια συμφωνία θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το πώς θα αντιμετωπιστούν αυτά τα δύο ζητήματα.

Το Κίεβο απορρίπτει κατηγορηματικά την παραχώρηση εδαφών που δεν τελούν υπό ρωσικό έλεγχο, ενώ ζητά ισχυρές και δεσμευτικές εγγυήσεις ασφαλείας, προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο επανάληψης της σύγκρουσης μετά από μια ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία.

Ζελένσκι: Σε ανοιχτό δίαυλο με την Ευρώπη το Κίεβο

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα (28/12) ότι είχε μια “ενδελεχή” τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ ενόψει της προγραμματισμένης συνάντησής του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα αργότερα μέσα στην ημέρα.

“Συζητήσαμε για τις προετοιμασίες για τη συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ αλλά και για όλες τις επαφές μας με ευρωπαίους εταίρους. Τον ενημέρωσα για την κατάσταση στο μέτωπο του πολέμου και για τις συνέπειες των ρωσικών πληγμάτων”, έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος στο Χ.

Τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ ευρωπαίων ηγετών και των προέδρων της Ουκρανίας και των ΗΠΑ έχει προγραμματιστεί για σήμερα μετά τη συνάντηση μεταξύ του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Κιέβου.

«Προγραμματίζεται τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με ευρωπαίους ηγέτες», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Σεργκέι Νικιφόροφ, εκπρόσωπος του Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι «ο τελικός κατάλογος των συμμετεχόντων βρίσκεται ακόμη υπό κατάρτιση».