Συνάντηση του βασιλιά Καρόλου με τον Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ στα τέλη Απριλίου

Συνάντηση με τον βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα θα πραγματοποιήσει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ, στα τέλη Απριλίου, όπως επιβεβαίωσε το Παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Το ταξίδι του βασιλιά Καρόλου, αναμενόταν εδώ και αρκετό καιρό αλλά η επίσημη ανακοίνωση φαίνεται να περίμενε να υποχωρήσουν οι πολιτικές εντάσεις σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν.

Οι λεπτομέρειες του προγράμματος της επίσκεψης στις ΗΠΑ δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί, αλλά θα περιλαμβάνει την Ουάσιγκτον, όπου θα είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψη του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ από την επίσκεψη της Βασίλισσας Ελισάβετ το 2007.

Η επίσκεψη θα περιλαμβάνει επίσημο δείπνο στο Λευκό Οίκο και ο Κάρολος θα απευθύνει ομιλία στο Κογκρέσο, σύμφωνα με το BBC.

Οι ΗΠΑ γιορτάζουν φέτος την 250ή επέτειο της ανεξαρτησίας τους – και αυτό θα αποτελέσει σημαντικό σημείο εστίασης του ταξιδιού, με το Παλάτι του Μπάκιγχαμ να δηλώνει ότι το ταξίδι θα «γιορτάσει τους ιστορικούς δεσμούς και τις σύγχρονες διμερείς σχέσεις» μεταξύ των χωρών.

Επίσης, αναμένεται με ενδιαφέρον αν ο Κάρολος θα συναντήσει τον γιο του πρίγκιπα Χάρι, ο οποίος ζει στις ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης.