Συνάντηση Αλ-Σίσι-Χαφτάρ στο Κάιρο: Στο τραπέζι η ΑΟΖ μεταξύ Αιγύπτου και Λιβύης

Συνάντηση είχαν τη Δευτέρα 8/12 στο Κάιρο ο στρατάρχης Χαφτάρ της Λιβύης με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αλ Σίσι.

Συγκεκριμένα, ο Αμπντέλ Φατάχ Ελ Σίσι επιβεβαίωσε την πλήρη υποστήριξη της Αιγύπτου στην κυριαρχία, τη σταθερότητα και την εδαφική ακεραιότητα της Λιβύης, επαινώντας τον καθοριστικό ρόλο του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη αντιμετώπισης των εξωτερικών παρεμβάσεων και διασφάλισης της αποχώρησης όλων των ξένων δυνάμεων και μισθοφόρων.

Σύμφωνα με το Ahram.org.eg η συνάντηση επιβεβαίωσε το βάθος και την ιδιαιτερότητα των σχέσεων Αιγύπτου-Λιβύης. Από την πλευρά του, ο Στρατάρχης Χαφτάρ εξέφρασε την εκτίμησή του για τον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισαν η Αίγυπτος και ο Πρόεδρος Ελ-Σίσι στην αποκατάσταση της ασφάλειας και της σταθερότητας στη Λιβύη , καθώς και για τη συνεχή υποστήριξη της Αιγύπτου προς τον λιβυκό λαό από την αρχή της κρίσης.

Στη συνάντηση συζητήθηκε ακόμη η οριοθέτηση των θαλάσσιων συνόρων (ΑΟΖ) μεταξύ Αιγύπτου και Λιβύης, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους για την προστασία των αμοιβαίων συμφερόντων τους, τηρώντας παράλληλα το διεθνές δίκαιο.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν αρκετοί υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του Αντιστράτηγου Χαλέντ Χαφτάρ, αρχηγού του επιτελείου των Μονάδων Ασφαλείας της Λιβύης, του Αντιστράτηγου Σαντάμ Χαφτάρ, αρχηγού του επιτελείου των Ξηρών Δυνάμεων της Λιβύης, και του Υποστράτηγου Χασάν Ρασάντ, διευθυντή της Γενικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Αιγύπτου.

Επιπλέον, εξέφρασε την εκτίμηση της Αιγύπτου για τον ρόλο του Λιβυκού Εθνικού Στρατού στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, διευκολύνοντας την εξάλειψη τρομοκρατικών οργανώσεων στην ανατολική Λιβύη.

Ο πρόεδρος τόνισε επίσης ότι η Αίγυπτος , σε συντονισμό με τα κόμματα της Λιβύης και τη Γενική Διοίκηση του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ενίσχυση της ασφάλειας και της σταθερότητας στη Λιβύη, τη διατήρηση της ενότητας και της κυριαρχίας της και την αποκατάσταση της αναπτυξιακής της πορείας.

Από την πλευρά του, ο Στρατάρχης Χαφτάρ εξέφρασε την εκτίμησή του για την ακλόνητη υποστήριξη της Αιγύπτου από την έναρξη της κρίσης, καθώς και για τις αδιάκοπες προσπάθειές της για την αποκατάσταση της ασφάλειας και της σταθερότητας στη Λιβύη , επαινώντας τους ισχυρούς ιστορικούς δεσμούς μεταξύ των δύο εθνών.

Ευχαρίστησε επίσης την Αίγυπτο για την κοινοποίηση της αναπτυξιακής της εμπειρίας μέσω κορυφαίων εταιρειών, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή του στην αντιμετώπιση των προκλήσεων και στην επίτευξη των προσδοκιών του λιβυκού λαού για σταθερότητα και ευημερία.