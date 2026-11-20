Σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς αρχίζει να κινείται το Πεδίον του Άρεως στην Αθήνα, καθώς πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες για τη δημιουργία ενός γιορτινού σκηνικού που αναμένεται να προσελκύσει μικρούς και μεγάλους.

Το ενδιαφέρον συγκεντρώνει η τεράστια ρόδα που στήνεται στον χώρο, η οποία αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα κεντρικά σημεία του χριστουγεννιάτικου στολισμού και των εορταστικών εκδηλώσεων.

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Τα συνεργεία εργάζονται για την τοποθέτηση της εντυπωσιακής κατασκευής, με τις εικόνες από τις εργασίες να αποτυπώνουν την προετοιμασία που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το Πεδίον του Άρεως αναμένεται να φορέσει τα γιορτινά του, μεταμορφώνοντας ένα από τα μεγαλύτερα πάρκα της πρωτεύουσας σε σημείο συνάντησης για οικογένειες, παιδιά και επισκέπτες που θέλουν να μπουν στο πνεύμα των Χριστουγέννων.

Δείτε στο βίντεο την τεράστια ρόδα που στήνεται στο Πεδίον του Άρεως.