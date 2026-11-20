Σοκ προκαλεί η νέα υπόθεση γυναικοκτονίας στο Θησείο, με θύμα μία 61 ετών γυναίκα που έχασε τη ζωή της έπειτα από άγρια επίθεση που φέρεται να δέχθηκε από τον 63χρονο σύζυγό της.

Πρόκειται για την 13η γυναικοκτονία μέσα σε έναν χρόνο, σε μία ακόμη υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας με τραγική κατάληξη.

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Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο 63χρονος φέρεται να ξυλοκόπησε άγρια τη σύζυγό του, ενώ σύμφωνα με την ιατροδικαστική ο θάνατος της επήλθε από στραγγαλισμό. Στη συνέχεια, όπως φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς, επιχείρησε να την επαναφέρει στη ζωή κάνοντάς της ΚΑΡΠΑ.

Μάλιστα, σύμφωνα με όσα φέρεται να ισχυρίστηκε, κατά την προσπάθειά του να της προσφέρει τις πρώτες βοήθειες προκλήθηκαν κατάγματα στα πλευρά της γυναίκας.

Η ποινική δίωξη και η απολογία

Σε βάρος του 63χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή, από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα.

Στα βίντεο που ακολουθούν καταγράφονται στιγμές από την υπόθεση που έχει συγκλονίσει την περιοχή.

Στο πρώτο βίντεο φαίνεται η άφιξη του ασθενοφόρου στο σημείο, τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ στο δεύτερο καταγράφεται η έξοδος του 63χρονου από το σπίτι, συνοδευόμενου από αστυνομικούς και φορώντας χειροπέδες.

Οι εξελίξεις στην υπόθεση αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ο 63χρονος καλείται να δώσει τις δικές του εξηγήσεις ενώπιον της Δικαιοσύνης.