Συναγερμός για βόμβα σε αεροπλάνο με δρομολόγιο Δουβλίνο – Ρώμη: Αναγκαστική προσγείωση σε στρατιωτική βάση στη Γαλλία

Συναγερμός σήμανε σε επιβατικό αεροσκάφος τύπου Airbus A320 της Aer Lingus , το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Δουβλίνο – Ρώμη, μετά από προειδοποίηση για τοποθέτηση βόμβας.

Μετά την προειδοποίηση εξετράπη της πορείας του και προσγειώθηκε στην αεροπορική βάση του Εβρέ (Évreux) στο Φοβίλ της Γαλλίας.

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Από το γραφείο του Γάλλου πρωθυπουργού ανακοινώθηκε ότι η κατάσταση παρακολουθείται στενά όσον αφορά το αεροσκάφος που άλλαξε πορεία εξαιτίας της απειλής.

🚨✈️ Dublin’den Roma’ya gitmek üzere havalanan Aer Lingus’a ait Airbus A320 tipi yolcu uçağı, Fransa hava sahasında seyir halindeyken acil durum kodu (Squawk 7700) yayınladı. Paris yakınlarında, 36 bin 900 feet irtifada acil durum bildirimi yapan EI402 sefer sayılı uçakla ilgili gelişmeler takip ediliyor. Uçağın acil durum kodunu hangi nedenle yayınladığı henüz bilinmezken, uçuşun devamına ve olası bir acil iniş kararına ilişkin resmi açıklama bekleniyor.— herdem_aviation (@muratherdemm) November 5, 2026

«Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση σχετικά με το αεροσκάφος που εξετράπη έπειτα από συναγερμό για βόμβα», δήλωσε το γραφείο του πρωθυπουργού της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Το γραφείο του πρωθυπουργού ανακοίνωσε ότι το αεροσκάφος, στο οποίο επέβαιναν 151 επιβάτες και εξαμελές πλήρωμα, προσγειώθηκε με ασφάλεια στη βάση Εβρέ και ότι όλοι οι επιβαίνοντες απομακρύνθηκαν ενώ διεξάγεται έλεγχος στο αεροσκάφος από πυροτεχνουργούς.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24, πρόκειται για αεροσκάφος της εταιρείας Aer Lingus, το οποίο αναγκάστηκε να επιστρέψει κοντά στο Παρίσι και έκανε κύκλους πάνω από την περιοχή του Εβρέ αφού κήρυξε κατάσταση έκακτης ανάγκης.

Τουλάχιστον επτά πτήσεις και ένα κρουαζιερόπλοιο στην Ευρώπη δέχτηκαν την Τρίτη προειδοποιήσεις για τοποθέτηση βόμβας, γεγονός που προκάλεσε προβλήματα στα αεροδρόμια παρότι δεν βρέθηκαν τελικά εκρηκτικοί μηχανισμοί.