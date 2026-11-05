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ΕΛΛΑΔΑ

Σε εξέλιξη το Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στη Αθήνα – Μία προσαγωγή

Κλειστή η Πανεπιστημίου

Σε εξέλιξη το Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στη Αθήνα – Μία προσαγωγή
ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Περίπου 1.200 άτομα συγκεντρώθηκαν στα Προπύλαια στην Αθήνα, με φοιτητικούς συλλόγους, μαθητές και εκπαιδευτικούς να πραγματοποιούν πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο ζητώντας την υπεράσπιση της δημόσιας και δωρεάν Παιδείας και τη διεκδίκηση καλύτερων συνθηκών εκπαίδευσης.

Παράλληλα, σημειώθηκε και μια προσαγωγή από την αστυνομία.

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Υπενθυμίζεται ό κλειστή είναι η οδός Πανεπιστημίου.

Ανάλογες κινητοποιήσεις θα γίνουν και σε άλλες πόλεις, όπως στη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα.

Aπό την πλευρά της η ΟΛΜΕ ανακοίνωσε διευκολυντική στάση εργασίας την Πέμπτη 5 Νοέμβρη, από τις 10:00 έως τις 14:00, για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στα συλλαλητήρια και αναφέρει μεταξύ άλλων πως: «Στεκόμαστε στο πλευρό των μαθητών μας και των φοιτητών που διεκδικούν το δικαίωμα στη δημόσια και δωρεάν παιδεία, στις σπουδές και στη ζωή που τους αξίζουν».

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