Με την πλάτη στον τοίχο είναι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς από τη μία ο Αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ τον απειλεί και από την άλλη η Ρωσία εξαπολύει μαζικές επιθέσεις εναντίον της χώρας του.

Την Πέμπτη 24/4 η Ρωσία δήλωσε ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία μια σειρά νυχτερινών επιθέσεων σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας, υποστηρίζοντας πως στόχος των πληγμάτων ήταν κρίσιμες στρατιωτικές υποδομές.

Σε ανακοίνωση μέσω Telegram, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας έκανε λόγο για «μαζικό χτύπημα» από ξηρά, αέρα και θάλασσα, που στόχευε βιομηχανίες αεροπορικού, πυραυλικού και διαστημικού εξοπλισμού, καθώς και μονάδες παραγωγής μηχανικών και θωρακισμένων συστημάτων. Επίσης, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, επλήγησαν εγκαταστάσεις που παράγουν προωθητικά καυσίμων και πυρίτιδα.

«Οι στόχοι της επιχείρησης επετεύχθησαν. Όλοι οι προβλεπόμενοι στόχοι καταστράφηκαν», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο μήνυμα της Μόσχας.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η Ρωσία σφυροκόπησε το Κίεβο με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 8 άνθρωποι, να τραυματιστούν περισσότεροι από 70 και να προκληθούν σε ζημιές σε κτίρια στη μεγαλύτερη επίθεση κατά της ουκρανικής πρωτεύουσας από τις αρχές του χρόνου.

Από την επίθεση ξέσπασαν πυρκαγιές και έξι παιδιά είναι μεταξύ των τραυματιών, ενώ κάποιοι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα χαλάσματα, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο δήλωσε ότι έως τώρα έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος 8 ανθρώπων στην πρωτεύουσα, αν και αξιωματούχοι νωρίτερα είχαν κάνει λόγο για 9 νεκρούς. Το πιο σοβαρό περιστατικό είναι στη συνοικία Σβιατοσίνσκι, δυτικά του κέντρου της πόλης, όπου οι διασώστες συνεχίζουν να απομακρύνουν χαλάσματα από δύο κτίρια, δήλωσε ο Κλίτσκο.

Search-and-rescue operations are ongoing across the Ukrainian capital of Kyiv, after a number of apartment buildings were damaged in tonight’s Russian missile and drone attack against the city, with so far at least 21 injuries requiring hospitalization. pic.twitter.com/N9vc4S30W3 April 23, 2025

Overnight, russia held a massive attack on Ukraine. Cruise missiles, drones, ballistic weapons — yet another strike on peaceful cities and Ukrainian homes.



As of now, 9 people have been killed in Kyiv. Over 70 have been injured, including six children. Rescue operations continue… pic.twitter.com/ZIKKl7RN4V — Defense of Ukraine (@DefenceU) April 24, 2025

Πηγή από τον ουκρανικό στρατό δήλωσε στο Reuters ότι ο πύραυλος που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 8 ανθρώπους σε μεγάλη ρωσική αεροπορική επίθεση στο Κίεβο στη διάρκεια της νύχτας ήταν ένας βορειοκορεατικός βαλλιστικός πύραυλος KN-23 (KN-23A).

Μάλιστα, λόγω του νέου σφυροκοπήματος στην ουκρανική πρωτεύουσα, ο Βολοντίρ Ζελένσκι ανακοίνωσε σήμερα ότι συντομεύει την επίσκεψή του στη Νότια Αφρική και επιστρέφει στην Ουκρανία.

It has been 44 days since Ukraine agreed to a full ceasefire and a halt to strikes. This was a proposal from the United States. And it has been 44 days of Russia continuing to kill our people and evading tough pressure and accountability for its actions.



It is extremely… pic.twitter.com/87CSHvsvqG — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 24, 2025

“Ακυρώνω μέρος του προγράμματος αυτής της επίσκεψης και θα επιστρέψω αμέσως στην Ουκρανία μετά τη συνάντησή μου με τον Νοτιοαφρικανό πρόεδρο” Σίριλ Ραμαφόζα, επεσήμανε ο Ζελένσκι στο Χ.

Παράλληλα, ο Ζελένσκι κατήγγειλε τους ρωσικούς βομβαρδισμούς εναντίον της Ουκρανίας, που προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 9 ανθρώπων στο Κίεβο, ζητώντας να “σταματήσουν αμέσως”.

“Εδώ και 44 ημέρες η Ουκρανία έχει δεχθεί πλήρη εκεχειρία και αναστολή των πληγμάτων (…) Εδώ και 44 ημέρες η Ρωσία συνεχίζει να σκοτώνει τον λαό μας”, κατήγγειλε στο Χ, προσθέτοντας ότι “τα πλήγματα πρέπει να σταματήσουν αμέσως και χωρίς όρους”.

Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη 23/4 ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε σφοδρή κριτική στον Ουκρανό ομόλογό του κατηγορώντας τον για τα σχόλια του ότι η Ουκρανία δεν θα αναγνωρίσει κανένα ρωσικό έλεγχο της Κριμαίας και χαρακτηρίζοντας τα σχόλιά του «επιζήμια για τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία».

«Είναι εμπρηστικές δηλώσεις όπως αυτές του Ζελένσκι που καθιστούν τόσο δύσκολη τη διευθέτηση αυτού του πολέμου. Δεν έχει τίποτα για το οποίο να μπορεί να υπερηφανεύεται! Η κατάσταση για την Ουκρανία είναι τραγική – Μπορεί να έχει Ειρήνη ή, μπορεί να πολεμήσει για άλλα τρία χρόνια πριν χάσει ολόκληρη τη χώρα», ανέφερε στο Truth Social ο πρόεδρος Τραμπ.

Νωρίτερα, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς είχε καλέσει την Ουκρανία να παραδώσει εδάφη, αλλιώς οι ΗΠΑ θα αποχωρήσουν από τις συνομιλίες.

Ωστόσο, ο Ζελένσκι αρνείται να υποστηρίξει οποιαδήποτε ρωσική αξίωση για προσάρτηση της Κριμαίας ή παράδοση του ενός πέμπτου των εδαφών της χώρας στο Κρεμλίνο, σύμφωνα με την προτεινόμενη συμφωνία που έχουν καταθέσει οι ΗΠΑ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, όμως, φαίνεται να αντιμετωπίζει αυξημένη πίεση και στο εσωτερικό του, εξηγεί το Politico.

Η ουκρανική αντιπολίτευση απαιτεί από τον Ζελένσκι να προσέλθει στο κοινοβούλιο της χώρας και να εξηγήσει τι πραγματικά συμβαίνει με τις ειρηνευτικές συνομιλίες και τη συμφωνία για τα ορυκτά με τις Ηνωμένες Πολιτείες.