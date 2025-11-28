«Στριμωγμένος» ο Ζελένσκι – Η παραίτηση του Γερμάκ, το σκάνδαλο διαφθοράς και οι διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο

Στα «σχοινιά» φαίνεται να είναι ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι καθώς έχει να αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα.

Πέρα από τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και το σχέδιο που του έχει κατατεθεί από τις ΗΠΑ, ο πρόεδρος της χώρας έχει να αντιμετωπίσει και το σκάνδαλο διαφθοράς που έχει ξεσπάσει στην Ουκρανία και το οποίο έφερε και την παραίτηση του διευθυντή του γραφείου του Αντρίι Γερμάκ.

Ο πανίσχυρος επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελέσνκι, ο οποίος ηγείτο της ομάδας διαπραγματευτών της Ουκρανίας στις αγχώδεις ειρηνευτικές συνομιλίες που υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ, υπέβαλε σήμερα την παραίτηση του, λίγες ώρες αφότου πράκτορες της υπηρεσίας καταπολέμησης της διαφθοράς πραγματοποίησαν έρευνα στην κατοικία του.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ο Άντριι Γερμάκ παραιτήθηκε και ότι θα εξετάσει την αντικατάστασή του αύριο Σάββατο.

Η αποχώρηση του Γερμάκ έρχεται σε μια περίοδο που μια μεγάλη έρευνα για διαφθορά σε υψηλά κυβερνητικά κλιμάκια έχει παγιδεύσει ανώτερους αξιωματούχους, τροφοδοτώντας μια εκτεταμένη δημόσια οργή.

«Η Ρωσία θέλει πολύ η Ουκρανία να κάνει λάθη», δήλωσε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένη ομιλία του. «Δεν θα υπάρξουν λάθη από μέρους μας. Το έργο μας συνεχίζεται».

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

Μόλις τώρα, σε λίγες μέρες, είχα σχεδόν 20 συνομιλίες με τους εταίρους μας και όλοι λένε με έναν τόνο: είμαστε ενθουσιασμένοι με το πώς αντέχει η Ουκρανία υπό την τρέχουσα πίεση. Πώς η Ουκρανία αγωνίζεται αναζητώντας ειρήνη για τον λαό της και, στην πραγματικότητα, για όλους στην Ευρώπη, τουλάχιστον στην Ευρώπη. Σήμερα έχω ήδη μιλήσει με τον Πρόεδρο της Φινλανδίας. Ο Άλεξ μας ενημέρωσε για όσα ειπώθηκαν από τη Ρωσία επίσημα και ανεπίσημα και για τους όρους που προωθεί η Ρωσία. Τώρα προετοιμαζόμαστε για μια συνάντηση με την αμερικανική πλευρά – για τα βήματα που απαιτούνται ώστε να υπάρξει πραγματικά ειρήνη. Και για να είναι μια άξια ειρήνη. Και όταν όλη η προσοχή επικεντρώνεται στη διπλωματία, στην άμυνα στον πόλεμο, χρειάζεται εσωτερική δύναμη. Η εσωτερική δύναμη είναι η βάση της εξωτερικής μας ενότητας και των σχέσεών μας με τον κόσμο.

Και για να υπάρχει εσωτερική δύναμη, δεν πρέπει να υπάρχει λόγος να αποσπάται η προσοχή από οτιδήποτε άλλο εκτός από την άμυνα της Ουκρανίας. Δεν θέλω κανείς να έχει ερωτήσεις για την Ουκρανία. Επομένως, σήμερα – οι ακόλουθες εσωτερικές αποφάσεις.

Πρώτον, θα γίνει επανεκκίνηση του Γραφείου του Προέδρου της Ουκρανίας. Ο επικεφαλής του Γραφείου, Αντρέι Γερμάκ, έγραψε επιστολή παραίτησης. Είμαι ευγνώμων στον Αντρέι για το γεγονός ότι παρουσίαζε πάντα την ουκρανική θέση στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων ακριβώς όπως θα έπρεπε. Ήταν πάντα μια πατριωτική θέση. Αλλά θέλω να μην υπάρχουν φήμες και εικασίες. Όσο για τον νέο επικεφαλής του Γραφείου, αύριο θα πραγματοποιήσω διαβουλεύσεις με όσους μπορούν να ηγηθούν αυτού του θεσμού.

Σύντομα θα υπάρξουν διαπραγματεύσεις, θα υπάρχουν οι εκπρόσωποί μας – θα είναι ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών, ο Γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας και οι μυστικές μας υπηρεσίες. Και όταν όλοι έχουμε μια τέτοια εξωτερική πρόκληση – τον πόλεμο, πρέπει να είμαστε δυνατοί εσωτερικά. Το εκατό τοις εκατό της δύναμής μας θα επικεντρωθεί στην άμυνα της Ουκρανίας. Όλοι πρέπει τώρα να ενεργούν ακριβώς έτσι, προς το συμφέρον του κράτους μας, και να υπερασπίζονται το κράτος μας. Αυτή είναι μια αμετάβλητη αρχή. Συναντήσεις με την αμερικανική πλευρά θα πραγματοποιηθούν στο εγγύς μέλλον.

Δεύτερον, το Υπουργικό Συμβούλιο της Ουκρανίας. Αναμένω ότι η πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο, μαζί με τους λαϊκούς βουλευτές, σε διάλογο και ενότητα, θα παράσχουν στην Ουκρανία τρία πράγματα. Το πιο σημαντικό είναι να εγκριθεί ο προϋπολογισμός για το 2026, δηλαδή η ικανότητα του κράτους μας να αμυνθεί, να παράσχει άμυνα, να διασφαλίσει όλες τις κοινωνικές παροχές και την απαραίτητη σταθερότητα. Αυτό χρειάζεται ο λαός. Αναμένω επίσης υποψηφίους για υπουργούς Ενέργειας και Δικαιοσύνης. Οι νυν υπουργοί πρέπει να αξιολογηθούν προκειμένου να εξαχθούν απολύτως σαφή συμπεράσματα σχετικά με το εάν οι νυν αξιωματούχοι ανταποκρίνονται στις προκλήσεις τόσο αυτού του χειμώνα όσο και αυτού του πολέμου.

Τρίτον, μίλησα με την Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας για να διεξαγάγουν την ανάλυσή τους για την κατάσταση στο σύστημα επιβολής του νόμου και στις περιοχές. Σύντομα θα υπάρξουν αναφορές, θα υπάρξουν τα συμπεράσματά μου και θα υπάρξουν αποφάσεις. Υπάρχει υπερβολική αρνητικότητα από τις περιοχές. Συμφωνήσαμε ότι η Υπηρεσία Ασφαλείας θα μου παράσχει πληροφορίες γρήγορα.

Και, φυσικά, ο στρατός. Οι στρατιώτες μας είναι ήρωες. Οι στρατιώτες μας καταστρέφουν τον εχθρό και αυτή είναι η βάση της ικανότητάς μας να οικοδομήσουμε διπλωματία. Υπάρχουν προβλήματα που θα έπρεπε να είχαν λυθεί εδώ και πολύ καιρό. Ο Αρχιστράτηγος, το Γενικό Επιτελείο και ο Πάβλο Πάλισα ήδη εργάζονται πάνω σε αυτό, και την επόμενη εβδομάδα θα προετοιμάσω το σχετικό Αρχηγείο. Πρώτα απ ‘όλα, ώστε να υπάρχει μια πραγματικά δίκαιη, ορθολογική κατανομή του προσωπικού μεταξύ των ταξιαρχιών. Οι αρχές για το πώς να γίνει αυτό υπάρχουν ήδη, και κάθε μάχιμη ταξιαρχία μιλάει γι’ αυτό. Θα υπάρξει μια λύση.

Ευχαριστώ όλους όσους είναι με την Ουκρανία! Ευχαριστώ όλους όσους υπερασπίζονται τώρα και πάντα την Ουκρανία. Ευχαριστώ όλους όσους διασφαλίζουν ότι η πίεση είναι στη Ρωσία, την αιτία αυτού του πολέμου, και όχι στο κράτος και τον λαό μας, όχι στους Ουκρανούς. Οι Ουκρανοί πρέπει να κερδίσουν. Αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Η Ρωσία θέλει πραγματικά η Ουκρανία να κάνει λάθη. Δεν θα υπάρξουν λάθη από μέρους μας. Το έργο μας συνεχίζεται. Ο αγώνας μας συνεχίζεται. Δεν έχουμε δικαίωμα να μην πιέζουμε, δεν έχουμε δικαίωμα να υποχωρούμε ή να διαπληκτιζόμαστε. Αν χάσουμε την ενότητα, κινδυνεύουμε να χάσουμε τα πάντα: τον εαυτό μας, την Ουκρανία, το μέλλον μας. Πρέπει να ενωθούμε. Πρέπει να κρατηθούμε. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Δεν θα έχουμε άλλη Ουκρανία. Υπερασπιζόμαστε την Ουκρανία.

Σε δίλημμα ο Ζελένσκι – «Είναι ανάμεσα σε μια κακή ή μη συμφωνία»

Σε δίλημμα φαίνεται να είναι ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι σύμφωνα με ανάλυση του CNN.

Συγκεκριμένα, μετά την υπαναχώρηση του Ντόναλντ Τραμπ από την προθεσμία που είχε θέσει για την Ημέρα των Ευχαριστιών για μια συμφωνία στην Ουκρανία, ο Ζελένσκι βρίσκεται μπροστά σε ένα δίλημμα.

«Είναι ένα βασικό σημάδι ότι η επερχόμενη λύση της ειρηνευτικής του πρωτοβουλίας – που τώρα είναι μια συνάντηση στη Μόσχα μεταξύ του απεσταλμένου του, Στιβ Γουίτκοφ, και του Κρεμλίνου – πιθανότατα δεν θα οδηγήσει σε μια ξαφνική συμφωνία για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής.

Τα χάσματα μεταξύ Κιέβου και Μόσχας παραμένουν πολύ σαφή και οι λόγοι για την πείσμα τους πολύ βουτηγμένοι σε θυσίες, άγχος και αίμα. Η απροθυμία του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν να αποδεχτεί οποιαδήποτε πρόταση που δεν του αφήνει τον έλεγχο ολόκληρης της ανατολικής περιοχής Ντόνετσκ της Ουκρανίας πιθανότατα θα παραμείνει σαφής τις επόμενες ημέρες.

Η τελευταία αμερικανική πρόταση που κατευθύνεται προς αυτόν προφανώς αφαιρεί αυτή την βασική παραχώρηση από το σχέδιο που διέρρευσε την περασμένη εβδομάδα, κάτι που ούτε το Κίεβο ούτε οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί του θεωρούν στρατιωτικά ή πολιτικά σοφό. Δεδομένης της δεκαετούς ιστορίας αυτού του πολέμου – των τριών εισβολών της Ρωσίας σε ουκρανικό έδαφος, μέσα από χρόνια διπλωματίας και απάτης – υπάρχει λόγος να αμφισβητήσουμε την ειλικρίνεια της Μόσχας» αναφέρει το δημοσίευμα του CNN για να προσθέσει:

«Αυτή η επαναλαμβανόμενη, κυκλική αποτυχία κατανόησης του χάσματος μεταξύ των δύο αντιμαχόμενων πλευρών – που έχει σφυρηλατηθεί σε δύο ξεχωριστά διαπραγματευτικά μονοπάτια – είναι τελικά ο λόγος για τον οποίο η πρόοδος φαίνεται πάντα τόσο κοντινή, αλλά και τόσο ανέφικτη. Η διαπραγμάτευση μιας συμφωνίας με την Ουκρανία και μετά μιας άλλης με τη Ρωσία, και στη συνέχεια η ελπίδα ότι οι δύο πλευρές θα πλησιάσουν αρκετά ώστε να κρατηθούν, παρέχει την δελεαστική ψευδαίσθηση της προόδου, αλλά στην πράξη δεν οδηγεί πουθενά. Τα σημεία τριβής παραμένουν.

Μεγάλο μέρος της προτεινόμενης συμφωνίας περιλαμβάνει υποτιθέμενες, θεωρητικές ιδέες σχετικά με μελλοντικές συμμαχίες, χρηματοδότηση ή όρια. Αλλά όπως και μέρη προηγούμενων μνημονίων, αυτά τα στοιχεία μπορεί να μεταμορφωθούν σε κάτι πιο πρακτικό ή να εξαφανιστούν εντελώς τους μήνες μετά την υπογραφή οποιασδήποτε συμφωνίας.

Η Ουκρανία δεν θα χρειαστεί στρατό 600.000 ανδρών, το όριο που προτείνεται στο σχέδιο συμφωνίας, εάν πραγματικά επιδιώκει την ειρήνη. Η ένταξη στο ΝΑΤΟ πιθανότατα θα καταστεί λιγότερο επείγουσα και λιγότερο βιώσιμη σε καιρό ειρήνης, όταν η Ουκρανία θα πρέπει να αποστρατευτεί και να διαχειριστεί τον οικονομικό εφιάλτη μιας μεταπολεμικής οικονομίας, με τη ζημιά που αυτό θα προκαλέσει στην ακεραιότητα των ενόπλων δυνάμεών της.

Θα επανενταχθεί η Ρωσία στην G8; Μπορεί να το θέλει, αλλά η ιδέα του Πούτιν να σφίξει τα χέρια σε μια σύνοδο κορυφής με τους ηγέτες των ευρωπαϊκών κρατών που εξακολουθούν να τον απεχθάνονται φαίνεται απίθανη. Ποιος θα πληρώσει για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας; Οποιαδήποτε κατανόηση του πόσο αδιαφανείς μπορεί να είναι οι επιχειρήσεις στη Ρωσία και την Ουκρανία θα σας πει ότι αυτό δεν θα είναι απλό ή διαφανές, όποιο και αν είναι το σχέδιο. Αυτά τα σημεία σε οποιαδήποτε συμφωνία είναι σημαντικό να αντιμετωπιστούν, αλλά μπορεί να αλλάξουν με την πρώτη επαφή με την πραγματικότητα.

Το πιο σημαντικό ζήτημα είναι αν οποιαδήποτε συμφωνία θα σταματήσει πραγματικά τον πόλεμο. Και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, πιθανότατα οδεύει προς το να αντιμετωπίσει ξανά έναν ειδεχθή συμβιβασμό. Πρέπει να ζυγίσει την αξία των μελλοντικών εγγυήσεων ασφαλείας, που έχουν επισημοποιηθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, έναντι της πραγματικής και αναπόφευκτης ζημιάς που θα προκαλούσε η παραχώρηση του Ντόνετσκ στην πολιτική και στρατιωτική του θέση, καθώς και στην πολιτική και στρατιωτική θέση της Ουκρανίας. Είναι μια κακή επιλογή αν μια συμφωνία τηρηθεί. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή αν, μακροπρόθεσμα, όπως και πριν, το Κρεμλίνο δεν τηρήσει τη συμφωνία.

Αλλά το άμεσο μέλλον δεν φέρνει καλύτερα νέα. Μια πληθώρα κρίσεων πλήττει την κυβέρνηση Ζελένσκι. Η προθεσμία του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχει εκτοπίσει από τα πρωτοσέλιδα ένα σκάνδαλο διαφθοράς που επανεμφανίστηκε την Παρασκευή με την είδηση ​​ότι οι ερευνητές διαφθοράς έψαξαν το σπίτι του επικεφαλής του προσωπικού του και επικεφαλής διαπραγματευτή του, Αντρίι Γερμάκ.

Ο στρατός της Ουκρανίας αντιμετωπίζει κρίση σε ανθρώπινο δυναμικό. Η χρηματοδότηση από τους Ευρωπαίους συμμάχους του Κιέβου είναι αμφίβολη για το επόμενο έτος, αν και η Ευρωπαϊκή Ένωση δήλωσε πρόσφατα ότι πιστεύει ότι μπορεί να γεφυρώσει το χάσμα. Και στην πρώτη γραμμή, εκτυλίσσονται τρεις ξεχωριστές κρίσεις: Η Ρωσία κινείται γρήγορα στη Ζαπορίζια, αργά αλλά αναπόφευκτα στο Ποκρόφσκ, στην περιοχή του Ντόνετσκ, και προχωρά στο Κουπιάνσκ, βορειότερα. Η Ουκρανία δεν μπορεί να καταπολεμήσει τόσες πολλές πυρκαγιές με τόσο λίγους στρατιώτες.

Το υπόλοιπο Ντόνετσκ που βρίσκεται υπό τον έλεγχο του Κιέβου κινδυνεύει επίσης αυτόν τον χειμώνα. Το σημαντικό στρατιωτικό κέντρο του Κραματόρσκ ήδη δέχεται ρωσικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη μικρής εμβέλειας, καθώς οι δυνάμεις της Μόσχας βρίσκονται αρκετά κοντά. Το Κίεβο δεν θα πάρει πίσω εδάφη από τη Ρωσία σύντομα. Ο υπολογισμός που έχει μπροστά του το Κίεβο και οι συμμάχοι του δεν είναι πότε μπορούν να αναστρέψουν την εξέλιξη του πολέμου, αλλά μάλλον, μπορούν να κάνουν τους Ρώσους να σπάσουν πρώτοι;

Η σιωπηρή ελπίδα του Κιέβου και των συμμάχων του, ίσως μια απελπιστική, είναι ότι η Ουκρανία μπορεί να ωθήσει στα όριά της τη βάναυση σπατάλη εργατικού δυναμικού της Ρωσίας και την πλήρη οικονομική της εστίαση στον πόλεμο και να τη δει να καταρρέει. Είναι αδύνατο να προβλέψει κανείς σε κοινωνίες τόσο κλειστές όσο η Ρωσία πόσο μακριά μπορεί να βρίσκεται η κατάρρευση. Η εξέγερση του Βάγκνερ του 2023 φαινόταν φανταστική, μέχρι που οι άνδρες του Γεβγκένι Πριγκοζίν βρίσκονταν καθ’ οδόν προς τη Μόσχα για μια ταραχώδη 72ωρη πορεία. Τα προβλήματα της Ουκρανίας είναι πιο ανοιχτά και είναι οξέα.

Η μάχη που έρχεται για τον Ζελένσκι είναι γεμάτη κινδύνους. Η Ρωσία διαθέτει καλύτερους πόρους και σημειώνει σοβαρή πρόοδο επί του εδάφους. Η μάχη της Ουκρανίας είναι υπαρξιακή – δεν έχει την πολυτέλεια της Μόσχας να αποφασίσει μια μέρα ότι έχει χορτάσει και να σταματήσει την επίθεση. Αλλά ο καθαρός αντίκτυπος των τελευταίων 10 μηνών χρονοτριβής, διπλωματικής σύγχυσης και πλήγματος έχει κάνει μια αδιανόητη συμφωνία πιο κοντά στο να γίνει εφικτή.

Η ιδέα της παραχώρησης γης από την Ουκρανία στη Μόσχα με αντάλλαγμα την ειρήνη χλευάστηκε ανοιχτά από το Κίεβο και την Ευρώπη νωρίτερα φέτος, και καθ’ όλη τη διάρκεια της κυβέρνησης Μπάιντεν. Τώρα έχει βρει τον δρόμο της στην πρώτη εκδοχή του ειρηνευτικού σχεδίου των 28 σημείων του Τραμπ. Έχει εξαφανιστεί από την διαρροή της ευρωπαϊκής αντιπρότασης, αλλά προφανώς όχι από τη μαξιμαλιστική λίστα επιθυμιών του Πούτιν.

Ένας κύκλος σίγουρα θα επαναληφθεί τώρα. Ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Γουίτκοφ, πιθανότατα θα ακούσει για άλλη μια φορά κατά την επίσκεψή του στη Μόσχα ότι ο Πούτιν δεν θα υποχωρήσει στο αίτημά του να παραδώσει η Ουκρανία το Ντόνετσκ με αντάλλαγμα την ειρήνη. Ο Γουίτκοφ θα το γνωστοποιήσει στον Τραμπ. Ο Ζελένσκι θα δεχθεί ξανά πιέσεις και μπορεί να ακολουθήσει μια ακόμη προθεσμία τύπου Ημέρας των Ευχαριστιών.»