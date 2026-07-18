Ο Τραμπ απειλεί τον Καναδά με νέους δασμούς λόγω του καπνού από τις δασικές πυρκαγιές

Ο Ντόναλντ Τραμπ καταφέρθηκε χθες Παρασκευή εναντίον του Καναδά για τη μόλυνση της ατμόσφαιρας στις βόρειες ΗΠΑ, που προκαλείται από τις εκατοντάδες πυρκαγιές οι οποίες καίνε δασικές εκτάσεις στον βόρειο γείτονα της χώρας του, δυο ημέρες πριν από τον τελικό του Μουντιάλ του 2026 σε προάστιο της Νέας Υόρκης.

«Καθιστούμε τον Καναδά υπεύθυνο για το γεγονός ότι δεν διαχειρίζεται σωστά τα δάση του (…) κι οι ΗΠΑ βρίσκονται αχρείαστα αντιμέτωπες με εισβολή αέρα βρομερού, μολυσμένου και επικίνδυνου για την υγεία (…) κάτι εντελώς απαράδεκτο!», εξανέστη ο αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Θα τηλεφωνήσω στον πρωθυπουργό (σ.σ. του Καναδά Μαρκ Κάρνι) μέσα στην ημέρα για να μάθω τι σκοπεύει να κάνει», συνέχισε.

Κατηγορώντας τον Καναδά για «ηθελημένη ολιγωρία», απείλησε να προχωρήσει στην επιβολή νέων επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών στον βόρειο γείτονα των ΗΠΑ για να καλυφθεί το «κόστος αυτής της μόλυνσης» που αρχικά έγραψε πως είναι «ανυπολόγιστο», προτού τονίσει πως ανέρχεται σε «δισεκατομμύρια δολάρια».

Αν και κάποια καναδικά προϊόντα που δεν καλύπτονται από τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου ΗΠΑ-Καναδά-Μεξικού πλήττονται από τους προσωρινούς δασμούς 10% που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν πρόκειται παρά για μικρή μειονότητα των καναδικών εξαγόμενων αγαθών.

Δασμοί που αφορούν συγκεκριμένους τομείς δραστηριότητας, όπως αυτοί του χάλυβα και του αλουμινίου, έχουν ωστόσο στον στόχαστρο και τις εξαγωγές του Καναδά.

Ο καπνός των πυρκαγιών στον Καναδά έχει βυθίσει σε αποπνικτικό πέπλο μολυσμένου αέρα αμερικανικές μητροπόλεις, από το Σικάγο μέχρι την Ουάσιγκτον, περνώντας από τη Νέα Υόρκη. Σε προάστιο αυτής της τελευταίας μεγαλούπολης θα διεξαχθεί αύριο Κυριακή ο τελικός του παγκοσμίου κυπέλλου ποδοσφαίρου εθνικών ομάδων ανδρών ανάμεσα στα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα της Ισπανίας και της Αργεντινής.

Κατά τα πιο πρόσφατα δεδομένα των καναδικών αρχών, η κατάσταση παρέμενε χθες κρίσιμη στον Καναδά, με 206 δασικές πυρκαγιές εκτός ελέγχου επί συνόλου 896 ενεργών μετώπων.