Στον “πάγο” η δυτική Ευρώπη – Εκατοντάδες ακυρώσεις πτήσεων και δρομολογίων τρένων λόγω της βαρυχειμωνιάς (βίντεο)

Βαρύς χιονιάς πλήττει τη δυτική Ευρώπη προκαλώντας πολλά προβλήματα στις οδικές μεταφορές, ενώ υπάρχουν ακυρώσεις πτήσεων και δρομολογίων τρένων.

Μάλιστα, σήμερα προβλέπονται νέες χιονοπτώσεις και παγετός, καθώς η καταιγίδα Γκορέτι πλήττει τις ακτές του Ατλαντικού.

Ισχυρές χιονοπτώσεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα στην περιοχή του Παρισιού, ενώ η δυτική Βρετανία αναμένεται να επηρεαστεί από την κακοκαιρία αύριο Πέμπτη και την Παρασκευή.

Pack your bags — Paris in snowfall is pure magic ❄️✨

Quiet streets, soft snow, and a winter charm that makes the city feel even more timeless.#parisinwinter #parissnowfall #winterinparis #snowyparis #travelfrance pic.twitter.com/wkONT3watV— Voyator (@Voyator) January 7, 2026

Για σήμερα έχουν εκδοθεί προειδοποιήσεις για χιόνι και παγετό σε μεγάλες περιοχές της Γαλλίας και της Βρετανίας.

Η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία Meteo France ανακοίνωσε ότι σήμερα το πρωί χιονοπτώσεις και παγετός θα σημειωθούν στο βόρειο και δυτικό τμήμα της χώρας, ένα φαινόμενο «σπάνιας έκτασης στο τρέχον κλίμα», όπως τόνισε.

Η βρετανική μετεωρολογική υπηρεσία Met Office από την πλευρά της επεσήμανε ότι παραμένουν σε ισχύ οι προειδοποιήσεις για παγετό στη Σκωτία, όμως αργότερα σήμερα το πρωί θα αρθούν για το μεγαλύτερο μέρος της Αγγλίας και της Ουαλίας.

Περίπου 100 πτήσεις ακυρώθηκαν σήμερα στο πρωί στα αεροδρόμια Ρουασί Σαρλ –ντε- Γκολ και Ορλί του Παρισιού λόγω του χιονιού, ανακοίνωσε ο Γάλλος υπουργός Μεταφορών Φιλίπ Ταμπαρό.

Rough morning at Paris CDG… snow forcing DGAC to request 40% fewer departures, tons of delays ❄️✈️.

Hate this for travelers. Safety tho. pic.twitter.com/ZyThePfiVh— Fahad Naim (@Fahadnaimb) January 7, 2026

Ο Ταμπαρό κάλεσε εξάλλου σε «επιφυλακή» σε όλη τη χώρα, καθώς η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποίησε ότι λόγω των κακών καιρικών συνθηκών ενδέχεται να προκληθούν προβλήματα και στις οδικές μεταφορές.

Διακοπή κυκλοφορίας των λεωφορείων στο Παρίσι

Ήδη έχει διακοπεί η κυκλοφορία των λεωφορείων στο Παρίσι, ενώ απαγορεύθηκε η κυκλοφορία φορτηγών και σχολικών λεωφορείων στο ένα τρίτο των νομών της Γαλλίας, κυρίως στο βόρειο τμήμα της χώρας.

PARIS SNOW DAY ⛷️: A winter storm delivered a rare shot of snow to Paris, France, inviting enthusiasts to bust out their skis to ride down roads and in parks across in the French capital. pic.twitter.com/PWjhv8AxEK
January 7, 2026

Πολλοί Γάλλοι δεν δίστασαν να μετατρέψουν τους δρόμους του Παρισιού σε χιονοδρομικά κέντρα κάνοντας σκι.

Προβλήματα στην εναέρια κυκλοφορία έχουν προκληθεί στην Ολλανδία και στο Βέλγιο.

Η ολλανδική αεροπορική εταιρεία KLM ακύρωσε 600 προγραμματισμένες πτήσεις της από το αεροδρόμιο Σκίπολ του Άμστερνταμ, η έκτη συναπτή ημέρα που δημιουργούνται προβλήματα σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια της Ευρώπης. Συνολικά τουλάχιστον 800 πτήσεις έχουν ακυρωθεί μέχρι τώρα σήμερα στο αεροδρόμιο αυτό, ενώ μέσα στην ημέρα ενδέχεται να υπάρξουν και νέες ακυρώσεις.

TRAVEL NIGHTMARE: More than 600 flights will be disrupted at Amsterdam's Airport Schiphol on Wednesday as heavy snow and wind lash the Netherlands. In addition to the travel disruptions, a shortage of de-icing fluid is causing additional delays. https://t.co/p3UnRIjrtk pic.twitter.com/pV6XYtgXdc— FOX Weather (@foxweather) January 7, 2026

Περισσότεροι από χίλιοι άνθρωποι πέρασαν τη νύκτα στο Σκίπολ, όπου οι υπεύθυνοι τοποθέτησαν ράντζα και προσέφεραν πρωινό στους ταξιδιώτες που αναγκάστηκαν να κοιμηθούν στο αεροδρόμιο.

Προβλήματα σημειώνονται και στην κυκλοφορία των τρένων στην Ολλανδία, με την εταιρεία σιδηροδρόμων NS να συμβουλεύει τους ταξιδιώτες να αναβάλουν τις μετακινήσεις τους εφόσον δεν είναι απολύτως απαραίτητες.

Εξάλλου οι αρχές της Ολλανδίας κάλεσαν τους πολίτες να εργαστούν από το σπίτι, εφόσον είναι δυνατό.

Και στις Βρυξέλλες ακυρώθηκαν κάποιες πτήσεις, ενώ σημειώθηκαν και καθυστερήσεις μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες απομάκρυνσης του πάγου από τους διαδρόμους απογείωσης- προσγείωσης και από τα φτερά αεροσκαφών.

A real pleasure to drive in the snow this morning in Brussels. Few cars, so 10 minutes saved on round trip home school home.

And my @Tesla with hankook winter tires still performs great.



In second video, street Rouge is uphill. @RomainHedouin @TeslaStars @HardyRoland2 pic.twitter.com/2rkWsmkngf— RAHMAN MEHDI (@RAHMANMEHDI1) January 7, 2026

Οι χιονοπτώσεις είναι ολοένα και πιο σπάνιες στην Ολλανδία, κάτι που συνδέεται με την κλιματική αλλαγή, εξήγησε στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο NOS ο Πέτερ Σίγκμουντ, ειδικός στην ολλανδική μετεωρολογική υπηρεσία.

«Η θερμοκρασία έχει αυξηθεί δύο βαθμούς. Βρέχει περισσότερο, κυρίως τον χειμώνα. Από την αρχή του αιώνα έχει σημειωθεί μόνο ένα κύμα ψύχους. Τον προηγούμενο αιώνα αυτό συνέβαινε περίπου κάθε τρία χρόνια», εξήγησε.

Σύμφωνα με ανάλυση των δεδομένων της ολλανδικής μετεωρολογικής υπηρεσίας ANP, στην Ντε Μπιλτ — στην περιοχή της Ουτρέχτης όπου γίνονται μετεωρολογικές μελέτες—έχει χιονίσει περισσότερο απ’ όσο είχε χιονίσει τα τέσσερα προηγούμενα χρόνια. Στη Ντε Μπιλτ χιονίζει συνεχώς από τις 2 Ιανουαρίου.

Περίπου στις 09:00 (τοπική ώρα, 10:00 ώρα Ελλάδας) στους δρόμους της Ολλανδίας είχαν σχηματιστεί μποτιλιαρίσματα μήκους μεγαλύτερου των 700 χιλιομέτρων, κάτι πρωτοφανές για μια Τετάρτη πρωί από τις 10 Φεβρουαρίου 1999.