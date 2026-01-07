Αλλάζει το σκηνικό του καιρού με πολικές θερμοκρασίες και χιόνια ακόμα και δίπλα στη θάλασσα – Η πρόγνωση Μαρουσάκη

Πολική αέρια μάζα έρχεται το προσεχές διάστημα στη χώρα μας, η οποία θα αλλάξει το σκηνικό του καιρού, φέρνοντας χαμηλές θερμοκρασίες και χιόνια ακόμα και δίπλα στη θάλασσα.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, σήμερα, τα ανατολικά και νότια τμήματα δεν φαίνεται μέχρι και αργά το απόγευμα να δέχονται αξιόλογες βροχές, ενώ στη δυτική – βορειοδυτική χώρα θα εκδηλώνονται μεγάλος όγκος νερού, θα έχουμε έντονες βροχές και καταιγίδες, συνοδεία έντονων ηλεκτρικών εκκενώσεων, πιθανόν και χαλαζοπτώσεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ότι αφορά τις χαλαζοπτώσεις αυτές αναμένονται στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο. Στις περιοχές αυτές θα έχουμε και πιο αυξημένες πιθανότητες για πλημμυρικά επεισόδια. Έχουμε ακόμη ένα γεμάτο 24ωρο με έντονα καιρικά φαινόμενα, που σημαίνει οτι χρειάζεται μεγάλη προσοχή.

Ανατολικά της Πίνδου και από το Βόλο και τα νότια τμήματα οι βροχές θα κάνουν την εμφάνισή τους από το απόγευμα και στη συνέχεια.

Όσον αφορά στους ανέμους, ο νοτιάς θα κυριαρχεί σε στεριά και θάλασσα, κατά περιόδους θα είναι θυελλώδης ενώ κατά περιόδους οι πιο μεγάλες εντάσεις θα είναι προς τα ανατολικά τμήματα και τα τμήματα του Αιγαίου.

Ταυτόχρονα όμως θα ανέβει η θερμοκρασία. Νωρίς το πρωί ο καιρός είναι πλέον μαλακός με ήπιες θερμοκρασιακές τιμές ενώ αργά το απόγευμα ο υδράργυρος θα δείξει κοντά στους 22 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη βόρεια Κρήτη θα φθάσουμε τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, θα έχουμε μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια μέχρι αργά το απόγευμα, οπότε και περιμένουμε μέσα στη νύχτα να αναπτυχθούν συννεφιές και δεν αποκλείεται στην αλλαγή της μέρας να δούμε κάποιες βροχές και καταιγίδες.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα καταγραφούν πίσω από την Πεντέλη και την Πάρνηθα. Έτσι θα είμαστε κοντά στους 22 βαθμούς σε περιοχές του λεκανοπεδίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη Θεσσαλονίκη, η ημέρα αναμένεται να κυλήσει με κατά διαστήματα βροχερό καιρό. Ο νοτιάς θα ενισχυθεί στα 6 με 7 μποφόρ σε περιοχές κάτω από τα πόδια της Χαλκιδικής.

Ο καιρός σήμερα

Με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους θα κυλήσει ο καιρός σήμερα Τετάρτη 7/1, με τη θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, για σήμερα προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Λευκάδας), στην Ήπειρο (κυρίως περιφερειακή ενότητα Θεσπρωτίας, Πρεβέζης, Ιωαννίνων και Άρτας), στη δυτική Στερεά (κυρίως περιφερειακή ενότητα Αιτωλίας και Ακαρνανίας), στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και από τις βραδινές ώρες στη δυτική και τη νότια Πελοπόννησο.

Στις υπόλοιπες περιοχές κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες ενώ χιόνια θα πέσουν στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα ανατολικά και τα νότια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 7, στο Αιγαίο 7 με 8 και τοπικά 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά. Θα φτάσει στο βόρειο Ιόνιο και τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 18 με 19 βαθμούς (στα βορειοδυτικά τους 12 με 15), στην υπόλοιπη χώρα τους 19 με 21 και τοπικά στη νότια νησιωτική χώρα τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση για όλη τη χώρα

Αττική

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα με λίγες τοπικές βροχές. Από τις βραδινές ώρες οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν καταιγίδες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και βαθμιαία από το μεσημέρι 5 με 7 μποφόρ, με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα με τοπικές βροχές κυρίως από το μεσημέρι. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες πιθανώς να είναι τοπικά περιορισμένη.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το βράδυ τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές.

Στις υπόλοιπες περιοχές κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά από την αρχή της ημέρας κυρίως στην περιοχή Κέρκυρας και Λευκάδας, στις περιφερειακές ενότητες Θεσπρωτίας, Πρεβέζης, Ιωαννίνων, Άρτας και Αιτωλίας και Ακαρνανίας και από τις βραδινές ώρες στη δυτική και τη νότια Πελοπόννησο.

Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου.

Άνεμοι: Νότιοι και βαθμιαία νοτιοδυτικοί 4 με 6 και από μεσημέρι στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 και στα νότια έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα με λίγες τοπικές βροχές και στην Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες. Από τις βραδινές ώρες βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές, τοπικά ισχυρές στη νοτιοανατολική Πελοπόννησο.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά και τα νότια τοπικά 7, βαθμιαία από το μεσημέρι 5 με 7 μποφόρ, με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Τοπικά στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα με λίγες τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 6 με 7 και στα ανατολικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 21 με 22 και τοπικά στη βόρεια Κρήτη 23 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 7 με 8 και τοπικά 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Και αύριο Πέμπτη, θα είναι μία ημέρα, που θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε κάτω από αυτό το κύμα κακοκαιρίας.

Θα επηρεαστεί το ανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Αν και το πέρασμα των καταιγίδων σε αυτές τις περιοχές δεν είναι έντονο, αυξάνονται οι περιοχές που μπορεί να δούμε πλημμυρικά επεισόδια.

Ο καιρός θα φτιάξει την Παρασκευή και τα έντονα φαινόμενα θα εστιάζονται κυρίως στα νότια θαλάσσια τμήματα. Παράλληλα γυρίζει ο καιρός σε βοριά και θα πέσει σημαντικά η θερμοκρασία.

Το Σάββατο όμως, έρχεται πάλι μια νέα κακοκαιρία με αντίστοιχα χακακτηριστικά. Δηλαδή θα στρέψει και πάλι τον άνεμο σε νοτιά, θα δούμε και πάλι πιο πολλές βροχές στα δυτιά – βορειοδυτικά τμήματα.



Δεν αποκλείεται να ξεπεράσουμε τους 200 τόνους νερού, ανά στρέμμα – σε αυτές τις περιοχές.

Την Κυριακή και τη Δευτέρα, θα προσπαθήσει αυτή η πολική αέρια μάζα, να κάνει ένα πέρασμα και στη χώρα μας, που σημαίνει οτι από την Κυριακή θα πέσει και άλλο η θερμοκρασία.

Τη Δευτέρα και την Τρίτη, θα κάνει τσουχτερό κρύο. Θα δούμε τα χιόνια να κατεβαίνουν σε υψόμετρο και υπάρχουν και αυξημένες πιθανότητες να δούμε το χιόνι να στρώνεται δίπλα στη θάλασσα.

Από αυτήν την χιονοκαιρία φαίνεται οτι θα ευννοηθούν κυρίως τα νησιά του Αιγαίου.

Ανοίγεται και πάλι μπροστά μας ένα διάστημα με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες τιμές με τσουχτερό κρύο και έντονο παγετό.