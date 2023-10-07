Στο πλευρό του Ισραήλ ο Μπάιντεν – «Υποστηρίζουν οι ΗΠΑ το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του»

Στο πλευρό του Ισραήλ στον πόλεμο με την Χαμάς βρίσκονται οι ΗΠΑ και ο Τζο Μπάιντεν όπως ανακοινώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν «ενημερώθηκε» από τους συμβούλους εθνικής ασφάλειας για την «τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς» κατά του Ισραήλ και συνεχίζει να παρακολουθεί την κατάσταση, ανέφερε ο Λευκός Οίκος σε σύντομη δήλωση.

Το Ισραήλ, μια χώρα με την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πολύ στενοί σύμμαχοι, και η Λωρίδα της Γάζας βρέθηκαν σήμερα ξανά σε πόλεμο μετά την έναρξη μιας αιφνιδιαστικής στρατιωτικής επίθεσης από τη Χαμάς, με χιλιάδες ρουκέτες που εκτοξεύτηκαν στο ισραηλινό έδαφος, με διείσδυση μαχητών της και με Ισραηλινούς να έχουν συλληφθεί αιχμάλωτοι.

Οι ΗΠΑ καταδικάζουν τις επιθέσεις της Χαμάς και στηρίζουν το δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπίζεται τον εαυτό του, δήλωσαν νωρίτερα τόσο ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν όσο και ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν.

“Δεν υπάρχει ποτέ καμία δικαιολογία για την τρομοκρατία. Στεκόμαστε αλληλέγγυοι με την κυβέρνηση και τον λαό του Ισραήλ και εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας για τις ισραηλινές ζωές που χάθηκαν σε αυτές τις επιθέσεις“, ανέφερε ο Μπλίνκεν σε δήλωση που κυκλοφόρησε από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

“Θα παραμείνουμε σε στενή επαφή με τους Ισραηλινούς εταίρους μας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν το δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον εαυτό του“, δήλωσε ο Μπλίνκεν.

“Μέσα στις επόμενες ημέρες το υπουργείο Άμυνας θα εργαστεί για να διασφαλίσει ότι το Ισραήλ έχει ό,τι χρειάζεται για να υπερασπιστεί τον εαυτό του και να προστατεύσει τους αμάχους από την βία χωρίς διάκριση και την τρομοκρατία“, τόνισε ο Όστιν από την πλευρά του.

