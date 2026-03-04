Στήριξη Μακρόν σε Σάντσεθ μετά τις απειλές Τραμπ εναντίον της Ισπανίας

O πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, ανέφεραν πήγες προσκείμενες στο γαλλικό προεδρικό μέγαρο των Ηλυσίων.

Ο Γάλλος πρόεδρος εξέφρασε την αλληλεγγύη της Γαλλίας προς την Ισπανία με αφορμή τις πρόσφατες αμερικανικές αιτιάσεις και τις απειλές του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ περί επιβολής οικονομικών κυρώσεων, μετά την άρνηση της Μαδρίτης να επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες την χρήση της βάσης που έχουν στην Ανδαλουσία στον πόλεμο κατά του Ιράν.

Τέλος η Γαλλίδα κυβερνητική εκπρόσωπος Μοντ Μπρεζόν δήλωσε, λίγο μετά το πέρας της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου στο Παρίσι, ότι ο πρόεδρος Μακρόν αποφάσισε να συγκαλέσει σήμερα το βράδυ, για τέταρτη φορά τις τελευταίες ημέρες, το Συμβούλιο Άμυνας και Ασφάλειας της Γαλλίας.