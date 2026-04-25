«Ελλάς – Γαλλία – Συμμαχία»: Σφραγίζεται η στρατηγική σχέση Αθήνας και Παρισιού – Το νέο γεωπολιτικό δόγμα στη σκιά της κρίσης

Σε κλίμα ισχυρών συμβολισμών και με την υπογραφή μιας διευρυμένης εταιρικής σχέσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και o Εμανουέλ Μακρόν επιβεβαιώνουν τη βαθιά αμυντική και πολιτική σύμπλευση των δύο χωρών, αναβαθμίζοντας τη συνεργασία τους σε πολλά επίπεδα.

Η ιστορική ρήση «Ελλάς, Γαλλία, συμμαχία», την οποία ο Γάλλος Πρόεδρος απηύθυνε στα ελληνικά από το Προεδρικό Μέγαρο, δεν αποτελεί απλώς μια φιλοφρόνηση, αλλά το δόγμα που διέπει τη σύγχρονη σχέση των δύο κρατών.

Ο Εμανουέλ Μακρόν έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα προστασίας της ελληνικής κυριαρχίας, υπενθυμίζοντας τη γαλλική στήριξη το 2021 και στην Κύπρο. «Θα είμαστε εδώ για εσάς», διεμήνυσε χαρακτηριστικά κατά τη συζήτησή του με τον Έλληνα Πρωθυπουργό στη Ρωμαϊκή Αγορά.

Από την Άμυνα στην καινοτομία

Ο ισχυρότερος συμβολισμός αυτής της σχέσης αποτυπώθηκε το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά, με την επίσκεψη των δύο ηγετών στη φρεγάτα Belharra «Κίμων». Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί την έμπρακτη συνεργασία στο πεδίο της άμυνας, η οποία πλέον περνά σε μια νέα φάση.

Στο Μέγαρο Μαξίμου, οι δύο ηγέτες υπογράφουν την «Ενισχυμένη Συνολική Στρατηγική Εταιρική Σχέση», η οποία επεκτείνει το πεδίο δράσης πέρα από τα εξοπλιστικά προγράμματα. Η νέα συμφωνία αγκαλιάζει κρίσιμους τομείς όπως:

Η οικονομία και η τεχνολογία

Η πολιτική προστασία και το περιβάλλον

Το μεταναστευτικό

Η παιδεία και ο πολιτισμός

Η «Ώρα της Ευρώπης» σε έναν αβέβαιο κόσμο

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον κοινό βηματισμό εντός της Ε.Ε. και των διεθνών οργανισμών. Με φόντο τις γεωπολιτικές αναταράξεις, ο Γάλλος Πρόεδρος έκανε λόγο για την «ώρα της Ευρώπης» μέσα στην παγκόσμια αταξία, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να υπογραμμίζει πως τα επόμενα χρόνια θα είναι καθοριστικά για το μέλλον της Γηραιάς Ηπείρου.

Ανανέωση της αμυντικής συμφωνίας

Παράλληλα, οι Υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας προχωρούν στην πενταετή ανανέωση της αμυντικής συμφωνίας του 2021, η οποία θα ανανεώνεται πλέον αυτόματα.

Όπως διευκρίνισε ο Υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, η νέα αυτή φάση δεν αφορά νέες αγορές όπλων, αλλά την εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ των αμυντικών οικοσυστημάτων και της καινοτομίας των δύο χωρών, δημιουργώντας ένα κοινό μέτωπο τεχνολογικής και στρατιωτικής υπεροχής.