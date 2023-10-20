Στην Κίνα ο Κώστας Σκρέκας για το 3o Belt and Road Forum – Συναντήσεις με κινεζικές επιχειρήσεις

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας, πραγματοποίησε επίσκεψη στο Πεκίνο στην Κίνα, εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο 3o Belt and Road Forum για τη διεθνή συνεργασία, στις 17-18 Οκτωβρίου.

Ο Υπουργός συμμετείχε ως ομιλητής στο Forum Ψηφιακής Οικονομίας, προβάλλοντας τα σημαντικά επιτεύγματα της ελληνικής οικονομίας και την ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική της χώρας μας, με βασικούς πυλώνες τον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό, την ενίσχυση της βιομηχανίας και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Ο κ. Σκρέκας συναντήθηκε με τον Επικεφαλής της Κινεζικής διπλωματίας και Υπουργό Εξωτερικών κ. Wang, καθώς και τον Αντιπρόεδρο της κρατικής Επιτροπής Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων, κ. Cong, συζητώντας θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης πραγματοποίησε επίσης συναντήσεις με οικονομικούς φορείς και κινεζικές επιχειρήσεις, τονίζοντας τα ισχυρά πλεονεκτήματα της χώρας μας ως επενδυτικό προορισμό.

Τον Υπουργό Ανάπτυξης συνόδευσε η Γενική Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων, Βίκυ Λοΐζου.

