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ΔΙΕΘΝΗ

Στην Καναδή ποιήτρια Αν Κάρσον το Νόμπελ Λογοτεχνίας

"Για το τολμηρό και ευρηματικό της έργο"

Στην Καναδή ποιήτρια Αν Κάρσον το Νόμπελ Λογοτεχνίας
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Η Καναδή συγγραφέας και ποιήτρια Αν Κάρσον (Anne Carson) τιμάται με το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2026 «για το τολμηρό και ευρηματικό της έργο το οποίο μέσα από έναν παιγνιδιάρικο διάλογο με την κλασσική παράδοση έχει δημιουργήσει νέες φόρμες για την σύγχρονη λογοτεχνία», δηλώνει στην ανακοίνωσή της η επιτροπή του Νόμπελ.

Η Ανν Κάρσον γεννήθηκε στο Τορόντο του Καναδά στις 21 Ιουνίου 1950.

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Από τις σημαντικότερες ποιήτριες διεθνώς, διδάσκει κλασική φιλολογία και συγκριτική λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Έχει ασχοληθεί, εκτός από την ποίηση, με το έμμετρο μυθιστόρημα, το λιμπρέτο, τη φιλολογική κριτική και τη δοκιμιογραφία.

Ταυτόχρονα είναι διαπρεπής μεταφράστρια της αρχαιοελληνικής γραμματείας (Σαπφώ, Αισχύλος, Σοφοκλής κ.ά.).

Από τις Εκδόσεις Πατάκη κυκλοφορεί η ποιητική της συλλογή «Λίγα λόγια» (δίγλωσση έκδοση, εισαγωγή-μετάφραση: Χάρης Βλαβιανός), καθώς και το έργο της «Η ομορφιά του συζύγου», μυθοπλαστικό δοκίμιο σε 29 τάνγκο (μετάφραση: Ευτυχία Παναγιώτου, Δημήτρης Αθηνάκης).

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